Burgwedel

Dass der Altbestand des Gymnasiums Großburgwedel nach Fertigstellung des Neubaus saniert werden muss, ist keine Frage und bereits beschlossene Sache. Doch wie viel Geld soll die Stadt tatsächlich dafür investieren? Das zuständige Planungsbüro hatte eine Variante mit Blick auf das mit der Schule erarbeitete Raumprogramm und pädagogische Konzept vorgestellt. Doch die hatte für ein Veto der Arbeitsgemeinschaft Gymnasium gesorgt, die mit Vertretern aus Politik, Schule und Verwaltung besetzt ist. Statt geplanten 23,4 Millionen Euro standen unter dem Strich für den teilweisen Abriss, Neubau und Sanierung im Altbestand auf einmal 30,6 Millionen Euro.

Planer erarbeiten Varianten mit Einsparpotenzial

Und so wurde das Planungsbüro zurück an den Schreibtisch geschickt, um neue Varianten mit Einsparpotenzial zu erarbeiten. Das ist bereits geschehen. Am Donnerstag, 24. September, werden die neuen Varianten, die zum Teil kräftige Abstriche bei der Wunschliste der Schule bedeuten würden, ab 18.30 Uhr im Amtshof in Großburgwedel vorgestellt. Neben der Ursprungsvariante für 30,6 Millionen Euro stehen ein Kompromissvorschlag mit Einsparungen von bis zu 1,9 Millionen Euro und eine deutlich reduzierte Variante für 25,1 Millionen Euro zur Debatte.

Schulausschuss berät öffentlich über Sanierungskosten

Die Sitzung des Schulausschusses ist öffentlich. Bürger sind unter Einhaltungen der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln willkommen und können sich am Ende des öffentlichen Teils Fragen von Politik und Verwaltung beantworten lassen.

Von Carina Bahl