Großburgwedel

Das Gymnasium Großburgwedel entlässt am Freitag, 2. Juli, ab 16 Uhr seine Abiturienten. Die traditionelle Entlassungsfeier der Schulabsolventen steht noch ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. „Leider haben wir dieses Jahr nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen, um die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten zu können“, sagt Schulleiter Robert Baberske. Der Rektor freut sich dennoch, dass mit jedem der 86 Abiturienten zumindest zwei Familienangehörige an dem Festakt in der Aula teilnehmen können.

Verwandte und Freunde können Feier per Livestream verfolgen

Wegen der Abstandsregelung gibt der Bestuhlungsplan in der Aula nicht mehr Plätze her. Deshalb bietet die Schule für weitere Verwandte und Freunde eine Alternative an. An dieser tüftelte gerade die Technik-AG des Gymnasiums, so Baberske: Es soll einen Livestream geben, allerdings nur schulintern über die Plattform IServ, zu der jeder Schüler einen persönlichen Zugang hat. Mit diesem digitalen Angebot können dann beispielsweise Geschwister und Großeltern die Abiturfeier aus dem eigenen Wohnzimmer verfolgen – und sie verpassen so nichts. Baberske bedauert, dass Vertreter des Schulträgers und aus der Politik nicht dabei sein können. „Bürgermeister Axel Düker spricht zwar ein Grußwort, aber sitzt vor und nach seiner Rede nicht mit im Saal“, berichtet der Schulleiter.

Und noch ein weiteres Angebot bereitet das Gymnasium vor: Die Entlassungsfeier soll fotografisch reich dokumentiert werden. Interessierte werden ein paar Tage nach der Veranstaltung einen entsprechenden Beitrag auf der Homepage finden. „Gerade weil dieser Abiturjahrgang wegen der Corona-Pandemie auf vieles verzichten musste, ist es uns wichtig, die Zeugnisse nicht per Post zu schicken, sondern persönlich zu überreichen. Dafür tun wir alles, was im Rahmen der Corona-Beschränkungen möglich ist“, sagt Baberske.

Von Katerina Jarolim-Vormeier