Thönse

Auf den ersten Blick könnte einem der Unterschied zwischen den Mehrfamilienhäusern an der Langen Reihe zur übrigen Bebauung marginal vorkommen. Nicht so den Nachbarn und Nachbarinnen, die jetzt von den neuen Plänen für zwei weitere Mehrfamilienhäuser auf dem gegenüberliegenden Grundstück am Strubuschweg erfahren haben. Zu viel Schatten und gleich mehr Menschen, die einem ins Haus gucken – in der Stadt mag das ziemlich normal sein, aber so haben sich viele der Betroffenen das Dorfleben sicher nicht vorgestellt.

Lesen Sie auch Thönser wollen sich gegen neue Mehrfamilienhäuser wehren

Das alles hätten Politik und Verwaltung längst bedenken können. Die alten Hofstellen, um die es an der Langen Reihe und am Strubuschweg geht, sind nicht über Nacht verfallen. Ein Bebauungsplan hätte vieles einfacher gemacht. Nun sitzt man da, mit zwei rechtlichen Hebeln, die schwach sind – und die Menschen im Umkreis ziemlich machtlos zurücklassen. Und es kann noch schlimmer kommen: Im alten Ortskern gibt es noch weitere alte Hofstellen, die früher oder später auch Gefallen bei es mehr oder minder gut meinenden Investoren finden könnten.

Möglichst früh Lösungen finden

Ohne Vorsorge ist das Dorf auf einen komplexen Abwägungsprozess zurückgeworfen: Da sind zum einen die Eigentumsrechte und zum anderen das öffentliche Interesse an der Schaffung neuen Wohnraums. Da ist aber auch eine Dorfgemeinschaft, die nicht nur um das Ortsbild, sondern auch das soziale Miteinander fürchtet.

Am Ende steht die Frage, die viele auf dem Land in Zukunft beschäftigen wird: Wie viel Veränderung verträgt ein Dorf, wenn es ein Dorf bleiben will? Fest steht: Die Diskussion drängt sich angesichts der Wohnungsknappheit gerade in Burgwedel auf. Der Fall Thönse zeigt, dass es sich lohnt, möglichst früh eine für alle zufriedenstellende Lösungen zu finden.

Von Alina Stillahn