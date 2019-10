Finkbeiners Kostprobe - So schmeckt es in der Ole Deele in Burgwedel

Zur 150. Kostprobe hat die HAZ ihren Feinschmecker in das vielleicht beste Restaurant der Region Hannover geschickt. Das Jubiläum in der mit einem Stern gekrönten Ole Deele in Burgwedel hat ihm mehr als gut gefallen. Hannes Finkbeiner vergibt die Bestnote.