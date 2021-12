Kleinburgwedel

Viele Vereine suchen in der Corona-Krise dringend nach Handwerkern und Rohstoffen für Arbeitseinsätze. Nicht so der TSV Kleinburgwedel. Der Verein hat auch schon vor der Pandemie die meisten Umbauten auf seinem Gelände selbst erledigt. So wurde die Zuschauertribüne von den Mitgliedern gebaut. Und auch der nun fällige Neubau der Unterstände für Trainer und Ersatzspieler läuft in Eigenregie.

Um die morschen Altbauten zu entsorgen, setzt das Team auf ungewöhnliche Maßnahmen. Der rausgeputzte Traktor Deutz D4 aus dem Jahr 1963 von Heiko Frischauf wird für den Abriss genutzt. „Ich war im Verein Platzwart. Der Zusammenhalt ist gut. Ist doch klar, dass ich da helfe“, sagt der 50-Jährige und bricht das Holzdach mit der Schaufel.

Die Initiative Sommereinsatz half nun dem TSV Kleinburgwedel. Quelle: Jan Sedelies

Hilfe für kleine Vereine in der Region Hannover

Die neuen Unterstände sollen mit Metallstangen mehr Stabilität erhalten. Die Mitglieder wollen die Winterpause für den Umbau nutzen. Die Finanzierung hat die Initiative Sommereinsatz übernommen. Die HAZ-Redaktion und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover wollen so kleine Vereine bei Handwerkseinsätzen unterstützen. Die TSV-Vorsitzende Dagmar Mennecke hatte sich um die Förderung gekümmert und nun den Zuschlag erhalten.

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die HAZ und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum siebten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen „Sommereinsatz“ bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal viel ausmachen. Das Geld für die Eintagesaktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helferinnen und Helfer und ruft ihre Leserinnen und Leser dazu auf mitzumachen. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro. Im Internet auf der Seite haz.li/sommereinsatz finden Sie alle Informationen.

Der Verein mit den mehr als 400 Mitgliedern ist bisher gut durch die Corona-Krise gekommen. „Früher kamen die Menschen vor allem wegen Fußball zu uns. Mittlerweile sind zum Beispiel das Gymnastikangebot und das Kinderturnen sehr beliebt“, sagt Mennecke. „Auch in den Lockdown-Phasen ist fast niemand ausgetreten“, sagt die Vorsitzende nicht ohne Stolz. Die Verein sei sehr familiär.

Metallstangen sollen künftig die Unterstände für Trainer und Spieler stabilisieren. Quelle: Jan Sedelies

Vereinsgaststätte wird zum Treffpunkt für den Ort

Das kann Sascha Förster nur bestätigen. Sein Opa ist noch immer Betreuer, sein Vater Spartenleiter, sein Sohn Torwart bei der Herrenmannschaft – und er selbst ist Trainer. „Es macht wirklich Spaß, mit vier Generationen hier aktiv zu sein“, sagt Förster. Dabei habe es ein kleiner Verein auf dem Land oft nicht leicht. „Spätestens wenn die Kinder in Burgwedel zur Schule gehen, wechseln sie auch in andere Vereine.“ Der Zusammenhalt unter denen, die bleiben, sei umso größer. Das merkt Förster auch am Abend in der Vereinsgaststätte. Die ist einer der zentralen Treffpunkte im Ort. Und das nun schon seit 70 Jahren.

Von Jan Sedelies