Burgwedel

Die Geschichte wiederholt sich: Nachdem im Frühjahr zu Beginn der Corona-Pandemie in vielen Supermärkten besonders Toilettenpapier, Mehl, Hefe, Nudeln und Konserven gefragt waren, sind nun – gut ein halbes Jahr später – die Hamsterkäufer wieder unterwegs. „Noch ist es aber nicht so schlimm wie im März und April“, sagt Thorsten Pagel, Betreiber des Frischmarkts in Fuhrberg.

„Am schlimmsten ist es mit dem Toilettenpapier“, sagt Filialleiter Frank Hoffmann. „Es wird für mich immer ein Rätsel bleiben, was die Leute damit machen. Ich würde mich doch lieber mit Tiefkühlkost eindecken.“ Der Filialleiter steht vor dem nahezu leer geräumten Regal mit Toilettenpapier. „Geht es schon wieder los?“, fragt eine ältere Kundin im Vorbeigehen und schüttelt verständnislos den Kopf.

Frischmarkt-Kunde benötigt nur Toilettenpapier

Kurz darauf betritt Johannes Arndt den Laden und geht zielstrebig auf das Regal mit dem „weißen Gold“, wie es Hoffmann kurz zuvor nannte, zu. „Wir haben zu Hause die letzte Rolle angefangen“, schildert er fast rechtfertigend seinen Einkauf. Da wurde es mal Zeit für Nachschub. Nachdem er in diversen Internetforen Fotos leerer Regale gesehen hatte, wurde er etwas unruhig. „Es ist gut, dass es hier noch etwas gibt.“ Verständnis für die Hamsterkäufer habe er nicht. „Es wäre genug für alle da, wenn sie sich nur vernünftig verhalten würden“, sagt der Fuhrberger.

Das Regal ist leer: Trockenhefe ist im E-Center Großburgwedel aktuell vergriffen. Quelle: Mark Bode

Hefe ist im Frischmarkt ebenfalls schon rar und wird vom Großhändler derzeit nicht mehr geliefert. „Bei Mehl, Nudeln und Konserven geht es langsam wieder los, dass die Leute ihre Vorratskammern auffüllen“, sagt Pagel. Richtig auf den Ansturm vorbereiten könne er sich mit seinem Team nicht. Dafür seien die Lagerflächen zu begrenzt.

Beim Edeka-Markt Wettmar sind Nudeln besonders gefragt

Das sagt auch Christian Bubke, stellvertretender Filialleiter des Edeka-Marktes in Wettmar. Dort sind Toilettenpapier und Nudeln der Renner. „Auch bei der Hefe ist die Nachfrage gestiegen“, sagt er. Die Kunden dürfen im Markt pro Einkauf je eine Packung Toilettenpapier und Küchenrolle mitnehmen. Weitere Beschränkungen gebe es noch nicht. „Aber das kann sich schnell ändern, wenn die Infektionszahlen weiterhin so hoch bleiben“, sagt Bubke.

Vor der Großburgwedeler Rossmann-Filiale steht eine große, leere Kiste. Das angebrachte Preisschild ist das einzige Indiz, das darauf schließen lässt, was sich darin befand: Toilettenpapier. Im Markt ist allerdings noch vereinzelt welches zu haben. Ein ausgedruckter Zettel prangt am Regal: „Liebe Kunden, die Warenversorgung von Toilettenpapier ist in Deutschland nicht grundlegend gefährdet.“ Dazu gibt es den Hinweis, dass die Abgabe auf ein Paket pro Kunde begrenzt wird.

Im E-Center Großburgwedel weist ein Plakat auf Beschränkungen für den Kauf von Mehl, Toilettenpapier, Küchenrollen und H-Milch hin. Das Regal mit Hygieneartikeln ist teils erheblich leer geräumt. Quelle: Mark Bode

Im Rewe-Markt in Großburgwedel ist von Hamsterkäufern nichts zu sehen. Das deckt sich mit der Aussage von Rewe-Sprecher Thomas Bonrath: „Wir können keine flächendeckende Veränderung des Einkaufsverhaltens feststellen.“ Dazu beruhigt er: „Die Warenversorgung ist gesichert.“ Selbst Konserven, die sich aktuell im Angebot befinden, sind im Geschäft noch zur Genüge vorrätig. Das gilt auch für Nudeln, Reis und Mehl. 47 Päckchen Frischhefe liegen noch im Kühlregal. Einzig der Toilettenpapiervorrat ist etwas ausgedünnt.

Russisches und italienisches Toilettenpapier als Ladenhüter

Sebastian Cramer, Geschäftsführer des E-Centers in Großburgwedel, hat seinen Humor noch nicht verloren: „Die Krise kann noch nicht so schlimm sein, wenn es bei uns noch Toilettenpapier gibt.“ Als die Nachfrage im Frühjahr gestiegen war, beschaffte er den Hygieneartikel aus Italien und Russland. „Die Reste davon haben wir noch immer. Die werden noch wenig nachgefragt“, sagt Cramer.

Allerdings ist das Interesse an Trockenhefe groß. Das Fach ist leer. Frische Hefe ist allerdings noch in großen Mengen vorrätig. Das Nudelregal ist etwas ausgedünnt, aber alle Sorten sind noch da. Das gilt auch für Mehl, von dem jeder Kunde nur noch zwei Pakete mitnehmen darf. Kleine aufgehängte Schilder weisen darauf hin. „Diese Restriktionen legen die Filialleiter selbst fest“, erklärt Cramer. Er möchte gern weitgehend Beschränkungen vermeiden. „Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit der Kunden erst auf bestimmte Artikel“, sagt er.

Cramer : „Die Lieferketten sind gesichert“

Der Geschäftsführer appelliert ebenfalls an die Vernunft und gegenseitige Rücksichtnahme der Kunden: „Die Lieferketten sind gesichert. Sollte ein Regal mal leer sein, bekommen wir sehr schnell Nachschub.“ Fünfmal in der Woche wird das Trockensortiment aufgestockt. „Es besteht also kein Grund zu Hamsterkäufen.“

Von Mark Bode