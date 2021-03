Hannover

Der Gastronomieszene der Region Hannover bleibt eine ihrer bekannten Größen erhalten: Spitzenkoch Benjamin Gallein, bis vor Kurzem noch Küchenchef der ehemals sternegekrönten Olen Deele in Burgwedel, wechselt ins Restaurant Leineschloss im Gebäude des Landtags. Dort will er wieder einen Michelin-Stern erkochen.

Gourmetküche fürs Leineschloss geplant

Gallein sagt, für ihn sei nach dem Aus in der Olen Deele schnell klar gewesen, dass er in der Region bleiben möchte. „Nach mehr als fünf Jahren fühle ich mich heimisch hier“, sagt der 35-Jährige. Er sei froh, ein „neues, spannendes Projekt“ gefunden zu haben. Die Ole Deele hat ihren Stern verloren, weil weiter unklar ist, wie es mit dem Restaurant in Großburgwedel weitergeht. Im November vergangenen Jahres hatte das Betreiberehepaar Kühn angekündigt, auch wegen der Corona-Pandemie vorzeitig in den Ruhestand gehen zu wollen, und der Belegschaft gekündigt.

Leineschloss-Betreiber Johannes Lühmann hat die Gastronomie am Flussufer der Altstadt im Spätsommer umgebaut und im Oktober neu eröffnet. Jetzt soll zusätzlich zum bisherigen Angebot das Spitzensegment hinzukommen. Lühmann will dafür im vorderen Bereich an der Uferkante ein separates Gourmetrestaurant mit 25 Plätzen einrichten. Doch auch danach werde an dem Standort „für jeden etwas dabei sein“, wie er verspricht.

Gallein hat seinen Vertrag als künftiger Küchenchef des Gourmetrestaurants in dieser Woche unterschrieben. „Es wird montags bis freitags einen Abendservice geben, am Wochenende ist dort Platz für Veranstaltungen“, sagt Gallein. Er werde voraussichtlich zum 1. Juli ins Unternehmen einsteigen. Das neue Gourmetrestaurant soll im August eröffnen, die genaue Umsetzung hängt allerdings stark vom weiteren Verlauf der Corona-Krise ab.

Michelin-Stern schon ab 2022?

„Mein Ziel ist es, wieder einen Stern zu erkochen – möglichst schon 2022“, sagt Gallein. Dafür will der Koch auf Bewährtes setzen. „Die Küche wird in die gleiche Richtung gehen wie in der Olen Deele. Hochwertige Produkte und gutes Handwerk. Bei Michelin geht es um die Qualität, die auf dem Teller ist“, sagt Gallein. Auch personell möchte er auf Kontinuität setzen. „Ich werde versuchen, einige meiner Mitarbeiter aus der Olen Deele auch für dieses neue Projekt zu begeistern.“

Die Gastronomie im Landtagsgebäude an der Uferkante war über viele Jahrzehnte ein Ort für gutes, bodenständiges Essen und dank des Saals auch für vielfältige Veranstaltungen und Empfänge. In den späten Neunzigerjahren aber ging es abwärts: Eine eher uninspirierte Küche und mangelnde Investitionen machten den Ort zunehmend unattraktiv.

Gastronom Johannes Lühmann wagt sich im Leineschloss jetzt auch in die Spitzengastronomie vor. Quelle: privat

Nach dem Komplettumbau des Landtaggebäudes 2017 scheiterte ein zweijähriger Versuch der Klosterkammer, dort eine stylische Gastronomie unter dem Namen Zeitfür einzurichten. HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner urteilte 2019, dem Zeitfür fehle „der Feinschliff“. Viele Abgeordnete fanden das Essen zu teuer und die Einrichtung überkandidelt. Der Landtag selbst teilte am Ende trocken mit, der Pächterin sei es trotz wiederholter Hinweise nicht gelungen, ein Konzept umzusetzen, das das Potenzial des Ortes ausschöpfe.

Erst vergangenen Oktober eröffnet

Johannes Lühmann, der außer dem Leineschloss auch die Burg Königsworth in der Calenberger Neustadt und das Wirtshaus Wildhäger in Garbsen betreibt, will jetzt Gastronomie sowohl für den Alltag wie auch für die gehobene Klasse bieten – ein Segment, das in Hannover lange Zeit Mangelware war. Bis auf das Jante am Braunschweiger Platz, das erst am Freitag wieder seine zwei Michelin-Sterne verteidigt hat, gibt es keine Sterne-Gastronomie mehr in der Stadt. Und im Umland ist mit der derzeitigen Schließung der Burgwedeler Olen Deele nun auch der einzige Stern dort verloren gegangen.

Näheres zum Konzept wird bald verraten

Das Leineschloss wagt nun den Sprung in die Spitzenklasse. Wie genau das Konzept funktionieren soll, will Lühmann in Kürze verraten. Sternengekrönte Küche stellt nicht nur höchste Ansprüche an die Koch- und Servicekräfte, sondern ist auch wirtschaftlich schwierig. Ob es gelingt, weiß der Gastronom erst, wenn die Michelin-Tester das nächste Mal vorbeischauen. Dabei einen Namen wie Gallein präsentieren zu können, der Erfahrung mit Sterneküche vorzuweisen und einen Ruf zu verteidigen hat, könnte sich allerdings als Vorteil erweisen.

Von Yannick von Eisenhart Rothe und Hannes Finkbeiner