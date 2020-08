Hannover

Das Dach dämmen? Die Heizung erneuern? Oder die Fenster sanieren? Mit diesen Arbeiten können Hausbesitzer ihre Gebäude energetisch auf den neuesten Stand bringen lassen – und dabei ganz unterschiedliche Förderungen nutzen. Eine Übersicht über diese Programme gibt die Klimaschutz-Agentur der Region Hannover im August mit vier Online-Vorträgen.

Am Donnerstag, 6. August, geht es um neue Heizungsanlagen. Eine Woche später, am 13. August, beschäftigt sich ein Referent mit dem Thema Dachdämmung und Fotovoltaik. Über Zuschüsse für Fassaden und Fenstersanierung informiert ein Referent am Donnerstag, 20. August. Mit einer Übersicht über Förderprogramme „Energieeffizienter Neubau“ endet am Donnerstag, 27. August, die Vortragsreihe. Vorgestellt werden nach Aussage von Monika Müller-Dehning, Sprecherin der Klimaschutz-Agentur, die Programme des Bundes, der Region Hannover und vom Enercity-Fonds proKlima.

Jeder Vortrag beginnt um 18 Uhr, er ist kostenfrei und richtet sich an private Hausbesitzer. Eine Online-Anmeldung ist unter www.klimaschutz-agentur.de notwendig.

Von Leona Passgang