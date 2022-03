Hannover/Burgwedel

Der Drogeriekonzern Rossmann setzt sich nach eigenen Angaben für die Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ein. Man habe ein großes Hilfspaket geschnürt, um die Menschen dort zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. „Wir stehen an der Seite der Ukrainer“, wird Geschäftsführer Raoul Roßmann in der Mitteilung zitiert.

„Wir stehen in direktem Kontakt mit den Brüdern Klitschko“, sagt Roßmann weiter. Der ehemalige Boxweltmeister Vitali Klitschko ist Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, sein Bruder befindet sich ebenfalls dort.

Mehr Lieferungen sollen folgen

Man habe bisher neun Lastwagen mit Nahrungsmitteln und Wasser auf den Weg zur ukrainischen Grenze gebracht, so Roßmann. Weitere Lieferungen würden in den kommenden Tagen folgen.

Bei seinen Hilfsaktionen arbeite der Konzern mit Firmensitz in Burgwedel mit seinen Auslandsgesellschaften zusammen, insbesondere in Polen, Tschechien und Ungarn. Rossmann hat mehr als 2000 Filialen im europäischen Ausland. Über Rossmann Polen sei ein Hotel in der polnischen Stadt Łódź angemietet worden, „um Mütter und Kinder aufzunehmen, die am Grenzübergang in der Kälte teils schon Tage ausharren müssen.“ Diesen biete man vor Ort auch psychologische Hilfe an.

Von Yannick von Eisenhart Rothe