Hannover

Mit den SprintH-Bussen will die Region Pendler aus dem Umland zum Umstieg auf den Nahverkehr bewegen. Doch welchen Vorteil haben die Sprinterlinien?

Welche Linien gibt es?

Die SprintH-Linien haben alle Hunderter-Nummern. Die Linie 300 führt bereits von Pattensen über Hemmingen bis zum ZOB in Hannover. Die Linie 500 von Gehrden über Ronnenberg bis zum ZOB Hannover und die Linie 700 von Seelze bis zum ZOB Hannover.

Neu im Programm sind seit Sonntag, 15. Dezember, die folgenden Linien:

Linie 400: Neustadt am Rübenberge über Bordenau nach Garbsen und zum Wissenschaftspark in Marienwerder .

über nach und zum Wissenschaftspark in . Linie 600: Großburgwedel über Isernhagen ins Zentrum von Langenhagen .

über Isernhagen ins Zentrum von . Linie 800: Mehrum (Kreis Peine ) über Sehnde zum Altenbekener Damm.

Mehrum (Kreis ) über zum Altenbekener Damm. Linie 900: Burgdorf /Bahnhof über Kirchhorst zum A2-Center in Altwarmbüchen .

„Wir wollen das Umland besser anbinden, die Fahrgäste sollen zügiger in die Stadt kommen“, sagt Üstra-Vorstandschef Volkhardt Klöppner.

Sind SprintH-Busse schneller als andere Linienbusse?

Nein, aber sie fahren enger getaktet. Sie fahren zu festen Abfahrtszeiten mindestens bis 20 Uhr mindestens zweimal pro Stunde, in Stoßzeiten sogar im 7,5-Minuten-Takt. Die Idee war entstanden, als die Region das Buskonzept im Umland überarbeitet hat mit dem Ergebnis, dass einige schwach nachgefragte Linien entfallen und die mit stärkerer Frequenz ausgebaut werden.

Was bieten die SprintH-Busse noch?

„Es ist ein neues Produkt mit einem höheren Standard“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover. Dazu zählen auch modernere Busse, die über WLAN, USB-Anschlüsse, Monitore im Inneren und größere Mehrzweckabteile verfügen. Die Haltestellen werden barrierefrei, bekommen Fahrradbügel und moderne, digitale Informationstafeln. Ein Ziel des Ganzen: „Wir wollen Pendler zum Umstieg vom Auto auf den Bus bewegen“, sagt Franz.

Wie viele SprintH-Busse gibt es?

Zwölf Busse im neuen Stil hat das Unternehmen schon, Ende des ersten Quartals sollen es 40 sein und in der letzten Ausbaustufe 90. Die Fahrzeuge kommen zunächst auf den Linien 500 und 700 zum Einsatz, Ende 2021 dann auf der Linie 800 der Üstra. Regiobus und Üstra wollen auf den Sprinterlinien auch bevorzugt Busse mit modernen Antriebsarten wie Hybrid- oder Elektromotor einsetzen. Insgesamt lässt sich die Region den schönen neuen Busverkehr laut Franz allein in den kommenden beiden Jahren 7,5 Millionen Euro für Busse, Haltestellen und Zubehör kosten.

Wann bekommt die Üstra WLAN?

Die Üstra will auch WLAN in ihren Bussen und Stadtbahnwagen anbieten, braucht dafür aber noch Zeit: Die Sprinterbusse werden von Dezember an über WLAN verfügen, bei der Üstra dauert das noch. „Mit den Bussen werden wir im kommenden Jahr beginnen und hoffentlich 2021 fertig sein“, sagt Üstra-Vorstand Elke van Zadel. Bei den Stadtbahnen werde es eher bis zum Jahr 2024 dauern. Der Grund: Es müssen Glasfaserkabel in die Tunnelstrecken gezogen werden. „Bei einem Test am Königsworther Platz hat sich jetzt gezeigt, dass die Technik funktioniert“, erklärt van Zadel.

Von Bernd Haase