Wie sie sich fühle? Denise Knoche-Haarstrick strahlt hinter ihrem Mund-Nasen-Schutz: „Sehr gut. Es ist fast ein Partygefühl.“ Soeben ist Knoche-Haarstrick mit ihrem Sohn Lennox aus dem Impfzentrum auf dem Messegelände gekommen, wo der 13-Jährige seine erste Impfung bekommen hat. Über 1100 Eltern hatten ihre Kinder für die Sonderaktion des Landes allein beim Impfzentrum in Hannover angemeldet und haben an diesem Sonntag ihre erste Impfung erhalten.

Umstrittene Initiative der Landesregierung

Die Aktion ist nicht unumstritten. Zwar ist das Vakzin von Biontech für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen, doch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung ausdrücklich nur für Kinder mit Vorerkrankung. Die Landesregierung würde aber lieber mehr Jugendliche geimpft sehen, auch um den Schulbetrieb im Herbst pandemiesicherer zu machen. Viele Ärzte weigern sich allerdings, unter 18-Jährige zu impfen und es kam vor, dass Minderjährige, obwohl sie einen Termin beim Impfzentrum hatten, vom Impfarzt wieder weggeschickt wurden. Bei den Eltern stieß die Aktion des Landes auf großes Interesse, innerhalb eines Tages waren alle 1170 Termine im Impfzentrum in Laatzen vergeben.

„Mir ist der Schutz wichtig. Wir fahren bald in den Urlaub und ich will mich mit meinen Freunden treffen können“, sagt Louis (14). Seine Mutter, die ihren Namen nicht nennen möchte, begründet die Entscheidung mit der Sorge vor Long-Covid-Erkrankungen, die auch Kinder treffen könne. Außerdem sei sie selber vorerkrankt und deshalb in besonderer Sorge vor einer Infektion.

Familien wägen ab

Spricht man mit Jugendlichen und ihren Eltern, dann gewinnt man den Eindruck, dass es mal die Eltern, oft aber auch die Jugendlichen selber sind, die sich die Impfung wünschen. „Viele meiner Freunde sind schon geimpft und die meisten wollen sich impfen lassen“, sagt Yara Evermann (17) aus Hannover. Ihre Mutter Claudia, die sie an diesem Tag zum Impfzentrum begleitet hat, räumt ein, dass sie zunächst vorsichtig war. „Den Impfstoff gibt es noch nicht so lange.“ Doch weil sie selber die Corona-Impfung gut vertragen habe und ihre Kinder alle bisherigen Impfungen gut weggesteckt hätten, habe sie der Impfung ihrer Tochter zugestimmt.

Bei Familie Mackenthum aus Seelze ging die Initiative von den Eltern aus. „Ich habe meine Tochter gefragt, ob sie sich impfen lassen will und sie wollte“, sagt Claudia Mackenthum. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, wird in dem Gespräch aber auch klar: Viele ihrer Freunde würden sich lieber nicht impfen lassen, sagt Tochter Fiona (15). Doch Mutter Claudia ist sich sicher, dass der Impfstoff sicher und die Impfung sicherer als das Risiko einer Corona-Erkrankung ist. „Wenn meine Tochter dann die eine Patientin in 1000 Fällen ist, die doch beatmet werden muss – das will ich nicht.“

Von Heiko Randermann