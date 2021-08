Hannover

Der Stromnetzbetreiber Tennet hat ein weiteres Großprojekt angeschoben, von dem auch die Region Hannover betroffen ist. Das Unternehmen will die bestehende 220-Kilovolt-Freileitung zwischen Landesbergen im Kreis Nienburg und Mehrum im Kreis Peine durch eine 380-Kilovoltleitung ersetzen. Anders als der sogenannte Südlink, der Windstrom von der Küste nach Süddeutschland transportieren soll, dient die Leitung „der Versorgungssicherheit der Region und der Energiewende“, teilt Tennet mit.

Erdkabel sind nicht möglich

Das Vorhaben steht seit Kurzem im sogenannten Bundesbedarfsplan für den Netzausbau und ist in seinen Planungen noch am Anfang. Angestrebter Baubeginn ist 2030, Fertigstellungstermin zwei Jahre später. Bereits sicher ist, dass wieder eine Freileitung gebaut werden muss. „Das Projekt ist nicht als Pilotvorhaben für den Einsatz von Erdkabeln festgelegt“, hat Sonja Beuning, Fachbereichsleiterin Regionalplanung bei der Region Hannover, im Planungsausschuss der Regionsversammlung mitgeteilt.

Die bestehende, insgesamt 96 Kilometer lange Leitung erreicht die Region im sogenannten Mühlenfelder Land im Norden von Neustadt am Rübenberge und verläuft dann nördlich des Brelinger Berges durch die Wedemark Richtung Osten. In der Nähe von Wedemark-Mellendorf knickt sie Richtung Süden ab – zunächst parallel zur Autobahn 7, dann mit einem Schwenk zwischen den Burgwedeler Ortsteilen Großburgwedel und Thönse und durch den Misburger Wald hindurch Richtung Lehrte. Westlich an der Eisenbahnerstadt vorbei geht es dann Richtung Mehrum.

Bestehende Leitung: Kapazität reicht nicht mehr

„Wir müssen die Netze fit machen für die Zukunft“, sagt Tennet-Sprecher Mathias Fischer. Die bestehende Leitung könne die künftig benötigten Strommengen nicht mehr transportieren. Außerdem ist sie in die Jahre gekommen. Der Abschnitt von Landesbergen bis Lehrte wurde 1938 gebaut, derjenige zwischen Lehrte und Mehrum stammt aus dem Jahr 1962. Für die neue Trasse kann Tennet laut Fischer die vorhandenen Masten nicht nutzen, weil diese nicht für das Gewicht der stärkeren 380-Kilovolt-Leitungen ausgelegt sind.

Einiges ist noch offen, zum Beispiel die Kostenfrage. Außerdem steht noch nicht fest, ob Tennet die vorhandene Leitung überhaupt zurückbauen kann. Der Grund: Auf den Masten wird eine 110-Kilovoltleitung des Netzbetreibers Avacon mitgeführt. Zu klären ist laut Tennet, ob diese auf die neuen Masten umziehen kann. „Wir stehen darüber in Verhandlungen“, teilt Tennet mit. Wird das so entschieden, könnten die neuen Masten bis zu 15 Meter höher als die jetzigen werden; sicher ist das aber noch nicht. Unklar ist schließlich derzeit auch noch, ob für das Projekt ein Raumordnungsverfahren notwendig ist.

Tennet verspricht Dialog mit den Menschen in der Region

Ähnlich wie beim Südlink ermittelt Tennet einen 1000 Meter breiten Korridor in einem Suchraum, der jeweils fünf Kilometer beidseitig der vorhandenen Stromtrasse festgelegt ist. Dabei spielen Kriterien wie etwa Naturschutz und Nähe zur Wohnbebauung eine Rolle. „Ein paralleler Verlauf und Bündelung mit vorhandener Infrastruktur werden angestrebt“, heißt es in der Projektbeschreibung. In jedem Fall verspricht Tennet „einen intensiven Dialog mit den Menschen aus der Region“. Informationsangebote sollen folgen, sobald es die ersten konkreteren Planungsstände gibt.

Wie schwierig Zeitpläne zu kalkulieren sind, zeigt das Beispiel der Stromautobahn Südlink. Sie soll die Region in Erdkabeln westlich von Hannover durchqueren. Bei der Erstpräsentation des Projektes war ein Fertigstellungstermin für das Jahr 2022 angepeilt worden. Dieser ist mehrfach verschoben worden – zuletzt um weitere zwei Jahre auf 2028.

Von Bernd Haase