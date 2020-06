Hannover

Am Mittwoch hat die Bundesregierung ein 9-Milliarden-Euro-Paket zur Förderung der Wasserstofftechnologie freigegeben. Einer, der sich darüber besonders freut, hat seinen Betrieb im beschaulichen Kleinburgwedel angesiedelt. Jens Asmuth ist Chef der inzwischen fast 100-köpfigen Firma JA-Gastechnology ( JAG). Europaweit gilt die Firma als führend beim Erforschen und vor allem Prüfen von Anlagen, die mit dem Stoff arbeiten, auf dem jetzt so viele Hoffnungen ruhen.

„Bei Wasserstoff haben viele etwas Angst, weil sie die brennende Hindenburg vor Augen haben“, sagt Asmuth. Das labile Gas ist bei Kontakt mit Sauerstoff hochentzündlich, was es für Antriebe attraktiv macht. „Aber wenn sie im Auto mit einem Tank mit 70 bis 80 Litern Benzin einen Unfall haben, kann das gefährlicher sein, weil es auslaufen und in einer riesigen Lache um die herum abbrennen kann.“ Wasserstoff dagegen verpuffe in der Regel oder brenne kontrolliert in wenigen Minuten ab.

Dass es beim Tanken nicht zu Unfällen kommt, daran forscht die Firma JAG in Kleinburgwedel. Quelle: Ole Spata/dpa

Dass es gar erst nicht zu solchen Unfällen kommt, dafür soll Asmuths Firma JAG sorgen. Ursprünglich hatte sich der Betrieb mit Forschungen zu Abgasanlagen beschäftigt. „Aber wir dachten uns: Wenn wir schon Gasspezialisten sind, dann können wir auch Wasserstoff.“ Inzwischen kommen Autohersteller aus ganz Europa nach Kleinburgwedel, um etwa für Pilot- oder Kleinserien Wasserstofftanks zu konzipieren, die bis zu 700 Bar Druck aushalten müssen.

„Wir glauben an den Wasserstoff“, sagt Asmuth. Seit Jahren weise man die Politik darauf hin, dass eine Energiewende mindestens auch auf der Anwendung des Gases basieren müsse. Wenn Üstra und Regiobus zu Monatsende den ersten Solaris-Wasserstoffbus betanken wollen, wird man das wohl auch bei JAG tun. Nirgends sonst gibt es regionsweit eine Tankstelle, die für Busse geeignet ist.

Zwei Wasserstofftankstellen in Hannover

Nirgends sonst in der Region Hannover gibt es eine Tankstelle, die Busse betanken kann – nur bei JA-Gastechnology in Kleinburgwedel. Quelle: JAG

Dafür haben mittlerweile zwei Tankstellen eröffnet, an denen auch private Pkw mit Wasserstoff betankt werden können. Derzeit ist die Technik noch eher etwas für Pioniere: Serienmäßig gibt es nur den Toyota-Mirai und den Honda-Clarity mit Brennstoffzellenantrieb, beide sind wegen der geringen Nachfrage sehr hochpreisig. Deshalb ist auch die Nachfrage an den Tankstellen eher gering. Nach Angaben des Betreibers H2-Mobility hat am Messegelände in Laatzen zuletzt monatlich nur rund 15 Tankvorgänge gegeben. Am Industrieweg im Norden Hannovers waren es im Vorjahr in den meisten Monaten durchschnittlich 21 Tankvorgänge – doch seit Oktober steige die Nachfrage spürbar an. Zuletzt seien es etwa 33 Betankungen im Monat gewesen.

Auch landesweit wurde die Wasserstoffstrategie des Bundes begrüßt. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler wies darauf hin, dass sein Ministerium bereits 6,5 Millionen Euro zur Erforschung der Schlüsseltechnologie bereitgestellt habe. Und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sagt, dass man sich zwar mehr von der Strategie des Bundes erhofft habe, dass Niedersachsen aber gut vorbereitet sei. Das Land hofft, vor allem Dank Offshore-Windkraftanlagen ein energiereicher Standort für die Ansiedlung von Anlagen zur Wasserstoffproduktion zu werden.

