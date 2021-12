Burgwedel/Hannover

„Das ist eine ganz tolle Sache. Ohne Vertragsnaturschutz geht in diesem Bereich nichts“, sagte Christoph Loskant im Umweltausschuss der Region. „Nicht aufhören, immer weitermachen!“ Und Ulrich Schmersow von den Grünen pflichtete ihm bei: „Solche Maßnahmen haben nur einen Sinn, wenn man sie kontinuierlich fortführt.“ Und genau darin folgte der Ausschuss einstimmig der Beschlussdrucksache der Verwaltung: Das Vertragsnaturschutzprogramm „Hastbruch“ wird für weitere fünf Jahre fortgesetzt, vorbehaltlich des Beschlusses der Regionsversammlung. Dafür stellt die Region ab 2022 jährlich 99.000 Euro zur Verfügung.

Der Hastbruch ist der größte zusammenhängende Grünlandkomplex in der Region und daher für den Vogelschutz von besonderer Bedeutung. Das Programm in dem Gebiet nordöstlich von Burgwedel hat Tradition. Bereits seit 35 Jahren werden mit ortsansässigen Landwirten Verträge über eine eingeschränkte Bewirtschaftung auf bestimmten Flächen geschlossen. Die Landwirte erhalten dafür entsprechende Entschädigungen.

Mit seinen 1657 Hektar ist der Hastbruch wegen des weiträumigen, offenen und feuchten Grünlands neben dem Meerbruch am Steinhuder Meer das einzige noch in der Region vorhandene Bruthabitat charakteristischer Wiesenbrüter, deren Bestände sonst überall im Umland zurückgegangen sind. Gründe dieses Rückgangs etwa bei dem Großen Brachvogel und dem Kiebitz liegen vor allem in der fortschreitenden Intensivierung der Landwirtschaft mit vermehrtem Maisanbau und dadurch erforderlicher Entwässerung.

Lebensraum für Pflanzen und Tiere erhalten

Tendenzen, die im Hastbruch mit verschiedenen Maßnahmen aufgehalten werden konnten, unter anderem mit der Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet. Doch auch der Vertragsnaturschutz spielt dabei eine wichtige Rolle. Ziel des Programms ist, den Hastbruch als Lebensraum für typische heimische Pflanzen und Tierarten zu erhalten sowie den Grünlandbereich als Brut- und Rastgebiet für zahlreiche Vogelarten zu sichern. In den Verträgen verpflichten sich die Landwirte, die Nutzung ihrer Grünflächen so weit einzuschränken, dass die Wiesenvögel dort ungestört brüten können. Und dies mit Erfolg: Die Abnahme der ökologischen Vielfalt in dem Gebiet konnte zumindest gebremst werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So konnten sich etwa die Bestände des Neuntöters auf aktuell 30 Brutpaare erhöhen, die des Schwarzkehlchens auf 43 Brutpaare. Auch die Bestände der Feldlerche mit 53 Brutpaaren, von Wachtel und Rebhuhn sind im Hastbruch entgegen dem allgemeinen Trend gestiegen. Doch nicht bei allen Vogelarten wirkte das Programm: Die Bestände von Braunkehlchen und Wiesenpieper haben trotz der Schutzmaßnahmen stark abgenommen, wenn auch offenbar nicht ganz so stark, wie in anderen, konventionell bewirtschafteten Gebieten. Das Braunkehlchen gilt in Niedersachsen als stark gefährdet, hat aber im Hastbruch sein letztes regelmäßig bekanntes Vorkommen in der Region.

Haushaltsmittel aufgestockt

Die Region zahlt den beteiligten Landwirten je nach Vertragsart 273 beziehungsweise 285 Euro je Hektar der eingeschränkt genutzten Fläche. Da sich immer mehr an dem Programm beteiligen, wurde die dafür im Haushalt eingestellte Summe von zuletzt 75.000 auf 99.000 Euro aufgestockt.

Zum Schutz der Watvögel sollen nun weitere temporäre Tümpel, sogenannte Blänken, angelegt sowie die Binnenentwässerung in den Winter- und Frühjahrsmonaten gestaut werden. Um das offene Grünland zu erhalten, soll auch die Spätblühende Traubenkirsche verstärkt zurückgedrängt werden.

Von Andreas Krasselt