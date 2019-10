Großburgwedel

Auf Stadtkämmerer Christian Möhring kommt im nächsten Jahr eine ganz ungewohnte Aufgabe zu. Erst zum zweiten Mal in seiner 15-jährigen Amtszeit muss der Burgwedeler Finanzchef einen Kredit für die Stadt aufnehmen. Und dann auch gleich einen nicht gerade unbedeutenden. 6,8 Millionen Euro will sich die Stadt pumpen. Das wurde bei der Präsentation des Haushaltentwurfs 2020 am Dienstagabend im Finanzausschuss klar. Das Zahlenwerk stellte Bürgermeister Axel Düker den Ausschussmitgliedern und den Ortsräten der sieben Ortschaften in einer gemeinsamen Sitzung vor.

Rücklagen der Stadt sind aufgebraucht

„Bislang haben wir jedes Jahr Geld aus unseren Rücklagen dazu schießen können, dass ist jetzt vorbei“, sagte Düker. Die noch vorhandenen Mittel wurden im vergangenen Jahr nahezu aufgebraucht. Grund dafür ist das aktuelle Haushaltsjahr, dass zwar wie geplant aber nicht wie erhofft verlaufen ist. Unterm Strich wird Burgwedel 2019 wohl mit einem Minus von rund 2 Millionen Euro abschließen. Damit ist die Stadtkasse dann fast leer. „Was wir hier sehen, ist eine Konjunkturdelle“, sagte der Bürgermeister.

Zurück zum Haushalt 2020: Die Stadt plant Ausgaben in Höhe von 58,9 Millionen Euro. Dem stehen Einnahmen von 58,4 Millionen gegenüber. Bleibt eine Differenz von 500.000 Euro. Aber: Auf der Einnahmeseite ist bereits der 6,8 Millionen-Kredit verbucht. Wird dieser Plan so umgesetzt, dann gäbe es in der Region Hannover keine schuldenfreie Kommune mehr.

Über 7 Millionen für die Kindertagesstätten

Ein besonders dicker Ausgabeposten mit 10,8 Millionen Euro ist der Bereich Kinder und Jugend. Darin enthalten sind unter anderem über 7 Millionen Euro für die Tagesstätten. Und gerade hier zeigt sich, wie sich im Laufe der Jahre die Schwerpunkte im Haushalt verschoben haben. „1995 lag der Zuschussbedarf für die Kitas bei einer Million Euro. Heute ist er siebenmal so hoch“, erklärte Düker in seiner Haushaltsrede. Der Bürgermeister weiter: „Im gleichen Zeitraum haben sich die Steuereinnahmen lediglich verdoppelt.“

Haushaltsentwurf wird in den Ortsräten debattiert

Endgültig beschlossen ist der Haushalt für das kommenden Jahr noch nicht. In den kommenden Wochen wird er in den Ortsräten und dann noch einmal im Finanzausschuss beraten, ehe der Rat ihn im Dezember verabschiedet. In der Zwischenzeit kann es durchaus noch Änderungen an dem Zahlenwerk geben, zumal noch einige Unwägbarkeit in dem Entwurf stecken.

Die Unwägbarkeiten im Entwurf

Zwei Beispiele: Für das neue Kleinburgwedeler Feuerwehrhaus sind 2,2 Millionen Euro eingeplant. So viel würde ein Haus mit drei Einfahrten kosten, das die Verwaltung gerne bauen würde. Aber: Die Kleinburgwedeler Wehr plädiert für eine größere Variante mit fünf Toren. „Die wäre aber deutlich teurer“, erklärte Düker in seiner Rede. Außerdem sind aus seiner Sicht die Zwistigkeiten mit der Region, über die Umlage der Kommunen, noch nicht ausgestanden. Dadurch kann es noch zu Verschiebungen kommen.

Ein ganz dicker Brocken, der in den folgenden Jahren finanziert werden muss, fehlt in dem Entwurf für 2020 fast gänzlich. Der Neubau, beziehungsweise die Sanierung des Gymnasiums. Die Kosten fallen erst ab 2021 an. In Etat für das kommende Jahr sind lediglich Planungskosten für das Projekt in Höhe von 1,6 Millionen Euro eingepreist worden.

Kämmerer will Kredit über die Region aufnehmen

Zurück zur Kreditaufnahme: Die läuft recht unspektakulär ab. Zwei Möglichkeiten bieten sich Möhring. Zum einen kann er seinen Kreditwunsch in Form einer Ausschreibung an verschiedene Banken senden und um Angebote bitten, zum anderen hat er aber auch die Möglichkeit, sich den Kredit über die Region vermitteln zu lassen. „Diesen Weg werden wir wahrscheinlich nutzen, da die Region gegebenenfalls bessere Konditionen von den Banken eingeräumt bekommt, als eine einzelne Kommune“, sagte der Stadtkämmerer im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von Thomas Oberdorfer