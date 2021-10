Burgwedel

Es war die letzte Haushaltseinbringung für den scheidenden Bürgermeister Axel Düker (SPD). Zum letzten Mal informierte er jetzt die Politiker des Finanzausschusses und der Ortsräte über die Budgetplanungen für das nächste Jahr, bevor am 1. November die neu gewählte Bürgermeisterin Ortrudt Wendt (CDU) seine Nachfolge antreten wird. „Ich werde daher heute keine Wertungen zum Haushalt abgeben und keinen großen Ausblick geben“, sagte Düker zur Einleitung kurz und knapp. Das gehöre sich angesichts des neuen Rates und der neuen Bürgermeisterin wohl nicht.

So ist das Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen

Grundsätzlich konnte Düker aber eine positiven Ausblick auf die Finanzen der Stadt 2022 geben: Burgwedel kalkuliert mit rund 49,13 Millionen Einnahmen und rund 56,32 Millionen Euro Ausgaben. Das Defizit könne nahezu vollständig mit den rund 7 Millionen Euro gedeckt werden, die die Stadt aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet VIII in Großburgwedel sowie in den Baugebieten Kleinburgwedel und Engensen erzielen wird.

„Das ist eine besondere Situation“: Stadtkämmerer Christian Möhring kümmert sich um Burgwedels Finanzen. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

„Das ist aber eine besondere Situation, die wir nicht jedes Jahr haben werden“, betont Burgwedels Kämmerer Christian Möhring. Das Defizit im Haushalt steige seit Jahren – künftig werde man sich etwas anderes einfallen lassen müssen, um es zu decken. Der Gewinn aus den Baugebieten sei auch kein echter – schließlich müssten davon in den nächsten Jahren auch Erschließungskosten und anderes für die Baugebieten getragen werden.

Mit diesen Einnahmen rechnet Burgwedel im nächsten Jahr

Die größte Einnahmequelle soll auch 2022 die Gewerbesteuer werden: 17 Millionen Euro stehen im Entwurf. Hinzukommen 12,9 Millionen Euro Einkommenssteuer, rund 4,48 Millionen Euro Grundsteuer sowie 2,35 Millionen Euro Umsatzsteuer.

Neben den 7 Millionen Euro Überschuss aus den Grundstücksverkäufen kommen noch rund 340.000 Euro Einnahmen, die im Bereich Ver-und Entsorgung hauptsächlich aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas resultieren. Demgegenüber stehen Umlagen und Ausgleichszahlungen, die die Stadt abführen muss, von rund 14,7 Millionen Euro.

17 Millionen Euro will Burgwedel im kommenden Jahr über die Gewerbesteuer einnehmen. Quelle: Jens Wolf/dpa (Symbolbild)

Das sind die größten Ausgaben im Haushalt

Der Bereich Kindertagesstätten bleibt jener, für den die Stadt nach Abzug von Fördermitteln und Zuschüssen am meisten ausgeben muss: Rund 8,1 Millionen Euro stehen dafür im Plan. Für die Schulen plant die Stadt als Träger mit knapp 5 Millionen Euro – vor allem die fortschreitende Digitalisierung und die Anschaffung von stationären Luftfiltern machen einen Großteil aus.

Rund 2,3 Millionen Euro stehen im Haushalt für den Verkehr bereit: Sanierungen der Thönser Trift in Wettmar und des Ackerdamms in Engensen sollen damit neben vielen anderen Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. 80.000 Euro davon sind explizit für Radwege reserviert. Für die Sicherheit und Ordnung wird Burgwedel im nächsten Jahr 2,2 Millionen Euro ausgeben – unter anderem für neue Einsatzbekleidung der Feuerwehren.

Weitere größere Ausgabeposten sind der Bereich Umweltschutz mit knapp einer Million Euro, Soziales mit 1,25 Millionen Euro, Kultur mit 1,01 Millionen Euro.

8,1 Millionen Euro stehen im Haushalt für 2022 für die Kindertagesstätten bereit. Quelle: Christian Charisius/dpa

An diesen Stellen will die Stadt investieren

Insgesamt plant die Stadt 2022 mit Investitionen von knapp 16,6 Millionen Euro. Dahinter stehen als größte Posten unter anderem die komplette Planung für die Sanierung des Altbestands des Gymnasiums (3 Millionen Euro), der Bau der seit Langem geforderten Druckrohrleitung nach Fuhrberg (1,6 Millionen Euro).

Geld fließt auch in den Ankauf von Ländereien für künftige Baugebiete (3 Millionen Euro), Planungskosten für das neue Feuerwehrhaus Großburgwedel und den Umbau des Feuerwehrhauses Wettmar (insgesamt 900.000 Euro), ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF 10) für Kleinburgwedel ( 300.000 Euro) sowie knapp 1,4 Millionen Euro für den Endausbau der Straßen im Gewerbegebiet Kleinburgwedel und den Neubaugebieten Pöttcherteich, Glockenberg und Schillerslager Straße Ost.

Eine Druckrohrleitung zum Wasserwerk nach Fuhrberg kostet die Stadt Burgwedel 1,6 Millionen Euro. Quelle: Rainer_Droese

Mehr als eine Million Euro soll zudem in den Architektenwettbewerb und die anschließende Planung des neuen Bürgerhauses in Großburgwedel fließen. Rund 500.000 Euro will die Stadt in den Umbau des Rathauses investieren – unter anderem für ein behindertengerichtes WC sowie die Verlegung und Modernisierung des Trauzimmers. 600.000 Euro sollen werden für die weitere Sanierung des Freibades gebraucht.

Wie stark belastet die Corona-Pandemie die Stadtkasse?

Von einem Haushaltssicherungskonzept, das drohen würde, wenn im Etat dauerhaft keine schwarze Null zu schaffen wäre, ist die Stadt Burgwedel also auch im nächsten Jahr weit entfernt. Rücklagen in Höhe eines siebenstelligen Betrages habe man noch, erläutert Christian Möhring auf Nachfrage. Jedoch reduziere sich dieses Polster zusehends.

Mit Blick auf das laufende Jahr seien zudem nun auch in Burgwedel die Folgen der Corona-Pandemie spürbar – allein die Gewerbesteuereinnahmen würden wohl im Vergleich zu 2020 um 5 Millionen Euro sinken.

In den nächsten Wochen werden dann schon die neuen Ortsräte und Ausschüsse über den jetzt vorgelegten Haushaltsentwurf diskutieren müssen. Ob sie den Rotstift ansetzen oder weitere Wünsche für Ausgaben äußern, wird sich zeigen. Der Beschluss soll in der Ratssitzung am 16. Dezember fallen.

Von Carina Bahl