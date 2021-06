Fuhrberg

Marcus Polaschegg und Cord-Peter Garms stehen am Grasbruchweg. Sie blicken auf den breiten Blühstreifen vor einem Acker und bewundern die vielen prächtigen Margeriten, die dort wachsen. Auch Hornklee, Lichtnelken und Spitzwegerich sind zu sehen. Insgesamt beinhaltet die Mischung 36 Arten. Alle davon regional, berichtet Polaschegg, Leiter des Hegering Burgwedel.

Ganze zehn Kilometer haben sich der Hegering und der Realverband an den Feldrändern im Bereich Fuhrberg bisher vorgenommen. „Wir haben die Streifen vor zwei Jahren angelegt“, erzählt Polaschegg. Und nun sprießen die Pflanzen aus dem Boden. Anschauen kann man sich das etwa an der Straße am Grasbruchweg, ortsauswärts hinter dem Klärwerk auf rund 800 Metern. „Dort haben wir vor einigen Jahren auch noch ein paar Obstgehölze gepflanzt“, sagt Polaschegg. Apfelbäume und Kirschbäume zum Beispiel.

In Fuhrberg blühen die vor zwei Jahren bepflanzten Wegeseitenränder. Quelle: Janna Silinger

Die Vielfalt der Saat sei bei der Auswahl sehr wichtig gewesen, berichtet er weiter. „Bei so einem großen Unterfangen muss man das Richtige tun.“ Man dürfe nicht wildfremde Arten nehmen, die nicht aus der Region kommen. Und dafür müsse man dann schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.

Saatgut, Maschinen und Lohn übernimmt Realverband

10.000 Euro haben Saatgut, Maschinen und Lohn bisher locker gekostet, meint Garms. Die Finanzierung habe der Realverband Fuhrberg jedoch gern übernommen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Insbesondere am Grasbruchweg habe man das Vorhaben aber gleichzeitig genutzt, um Erde am Wegesrand abzutragen. „Zuvor konnte da im Winter das Wasser nicht abfließen, dann stand es auf der Straße und ist gefroren“, berichtet Garms. So habe man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Und obwohl im Gebiet Fuhrberg insgesamt bereits Blühstreifen auf einer Länge von zehn Kilometern stehen, sei das Vorhaben noch lange nicht am Ende. „Wir wollen das nicht nur hier voranbringen, sondern im gesamten Stadtgebiet Burgwedel“, stellt Garms klar.

Viel Arbeit würden die Streifen, nachdem sie einmal gesetzt sind, dann nicht mehr machen. „Ich habe die Anweisung rausgegeben, die Wegesränder jetzt nicht zu mähen und zu mulchen“, erzählt Garms. Da lebten momentan so viele Insekten drin. Und wenn dann ein Trecker mal darüberfahre, würde das den Streifen garantiert nicht gleich kaputtmachen. „Auch bei Radfahrern bitten wir um Verständnis. Das ist einfach jetzt wichtig.“

Trockenheit in Fuhrberg wird problematischer

Wie genau die Streifen unterhalten werden, sei noch nicht abschließend geklärt. „Wir arbeiten gerade am Optimierungsprozess“, sagt Garms. In jedem Fall seien die Pflanzen, die dort stehen, pflegeleicht. Bewässern müsste man sie selbstverständlich auch nicht, da sie an den trockenen Boden angepasst seien. Obwohl das nicht immer der Fall war, erzählen die beiden Männer. Das Problem der Trockenheit sei in der Gegend stark gewachsen.

Allein der Graben hinter dem Streifen am Grasbruchweg: leer. Es habe andere Zeiten gegeben, in denen die Gegend sumpfig und kurz unter der Oberfläche Wasser zu finden war. Weideviehhaltung sei unter diesen Umständen unmöglich, die Landwirte müssten ihre Felder wohl oder übel bewässern.

Von Janna Silinger