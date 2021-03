Großburgwedel

„Ich habe ein positives Ergebnis.“ Carlos Adamski, Mathelehrer und stellvertretender Schulleiter der IGS Burgwedel, macht es spannend. Erstmals haben die Schülerinnen und Schüler am Donnerstag und Freitag einen Corona-Schnelltest in der Schule durchgeführt. „Alle Tests sind negativ ausgefallen, das ist die positive Nachricht.“

Bei den 15 Schülerinnen und Schülern der neunten Klasse macht sich Erleichterung breit. „Die Corona-Tests, die wir in dieser Woche durchgeführt haben, sind ein Testlauf für die Zeit nach den Osterferien“, erklärt Schulleiter Marco Gerhard Schinze-Gerber. Und es sind Selbsttests, die die Schüler gemeinsam durchführen. Für Adamski ein klarer Vorteil: „Da schiebt euch keiner das Wattestäbchen ganz tief in die Nase rein, ihr macht das selber, merkt, wenn es zu tief ist und könnt dann reagieren. Das ist weit angenehmer.“

Künftig bis zu 1000 Selbsttests in der Woche

Nach den Osterferien will die IGS ins regelmäßige Testen einsteigen. Läuft die Schule wieder im Vollbetrieb, dann wären das „1000 Tests in der Woche“, rechnet der Schulleiter vor. Und so geht seine Rechnung: Gibt es nach den Ferien wieder Präsenzunterricht in allen Klassen, dann soll jeder Schüler zweimal in der Woche getestet werden. „Beispielsweise jeweils montags und mittwochs“, sagt Schinze-Gerber. Bei 450 Schülern und 50 Lehrern ergäbe das 1000 Tests in der Woche. „Das wäre das Szenario A.“

Ab in die Testflüssigkeit: Schüler Kaan Turkan beim Corona-Test. Quelle: Thomas Oberdorfer

Alternativ dazu gibt es das Szenario B. Alle Klassen befinden sich im Wechselunterricht. Einem Tag Homeschooling folgt ein Tag Präsenzunterricht in der IGS. „Dann würden wir die Schüler einmal in der Woche testen und die Lehrer zweimal. Dafür bräuchten wir wöchentlich 550 Tests“, sagt der Schulleiter.

IGS richtet 27 Notarbeitsplätze ein

Deutlich weniger würden benötigt werden, wenn nach den Osterferien die Schulen weiter im Teil-Lockdown bleiben würden. „Im Moment haben wir 110 Schüler, die regelmäßig im Gebäude sind“, erklärt der Schulleiter. Das sind vorrangig die Schüler aus den Abschlussklassen. 67 aus dem zehnten Jahrgang und knapp 20 Schüler aus der neunten Klassenstufe, die zum Sommer die Schule verlassen werden. Dazu kommen noch acht Förderschüler und rund 20 Kinder aus den Jahrgängen fünf und sechs, die für die Notbetreuung angemeldet sind.

Außerdem sind täglich weitere Schüler aus anderen Jahrgangsstufen im Gebäude, um einen der 27 Notarbeitsplätze zu nutzen. Die hat die IGS eingerichtet, um Kindern, die zu Hause nicht über einen adäquaten Arbeitsplatz oder ein leistungsstarkes WLAN verfügen, einen Platz zum Lernen bieten zu können. Je Klassenraum gibt es einen solchen Arbeitsplatz. „Auch diese Kinder wollen wir nach den Osterferien testen“, kündigt Schinze-Gerber an.

Fast alle lassen sich testen

Was den Schulleiter besonders freut, ist die Resonanz bei Schülern und Eltern auf das Testangebot der IGS. Die Tests sind freiwillig, wer teilnehmen will, braucht eine Einverständniserklärung der Eltern. „Trotz der kurzen Vorlaufzeit für unseren Testbetrieb haben fast alle Eltern zugestimmt“, sagt der Rektor. Die Tests erhält die IGS vom Land. „Wir haben unseren Bedarf gemeldet und wenige Tage später lagen 750 Tests in der Post. Ich gehe davon aus, dass wir nach den Ferien genügend Sets erhalten, um wie geplant testen zu können.“

Drei Tröpfchen für den Teststreifen: IGS-Schülerin Pia Mende beim Corona-Test. Quelle: Thomas Oberdorfer

Und was sagen die Schülerinnen und Schüler dazu? „Gut, dass wir das gemacht haben“, sagt Pia Mende. „Schlimm war das nicht“, erklärt die 15-Jährige. Und auch ihr Klassenkamerad Kaan Turkan pflichtet ihr bei: „Ein bisschen unangenehm in der Nase, aber sonst okay.“

„Wenn möglich, testen wir jeden Tag“

Und für Schinze-Gerber wären auch zwei Tests in der Woche für jeden Schüler und jeden Lehrer noch nicht das Ende. „Wenn wir genug Tests bekommen und das personell organisieren können, dann testen wir auch jeden Tag. Denn: Je mehr wir testen, desto besser ist es und umso mehr Sicherheit bekommen wir.“

Von Thomas Oberdorfer