Mit einer kleinen Portion Frust endete für HAZ-Leser Michael Blohm das Jahr 2019. Das Auto voll mit Grüngut beladen, machte er sich am 30. Dezember auf den Weg zum Großburgwedeler Bauhof. Schließlich ist der Montag derzeit der einzige Grüngutannahmetag in Großburgwedel. Doch anstatt seine Gartenabfälle loszuwerden, landete Blohm vor einer verschlossenen Grundstückseinfahrt.

Mehrere Burgwedeler werden ihre Gartenabfälle nicht los

So wie ihm ging es an diesem Tag noch weiteren Burgwedelern. „Allein in den paar Minuten als ich dort war, fuhren noch drei weitere Autos mit Gartenabfällen vor“, erinnert er sich. „Wir hatten richtig zu tun, da alle wieder wegzukommen.“

Bei der Stadtverwaltung verweist man auf die eigene Homepage. Dort war auf der Startseite vermerkt, dass das Rathaus und dessen Nebenstellen rund um die Feiertage geschlossen bleiben würde. Eine Information allerdings, die Blohm nicht bekam: „Ich habe im Internet die Begriffe ’Grüngutannahme Burgwedel’ eingegeben und bin dann dem ersten Link gefolgt, den Google mir anbot. Und der führte ihn direkt auf die Internetseite des Großburgwedeler Bauhofs – einer Unterseite der städtischen Homepage. „Dort stand nichts von einer Schließung“, sagte Blohm. Im Gegenteil: „Es waren sogar die Öffnungszeiten mit ’montags von 6.30 bis 15.30 Uhr’ angegeben.“

Unterschiedliche Informationen auf der Homepage

Eine Homepage – zwei verschiedene Informationen. „Das ist nicht glücklich gelaufen“, räumte dann auch Bauhofchef Martin Riessler ein. Derzeit prüfen die Mitarbeiter im Rathaus, wie sich solche Informationsprobleme künftig vermeiden lassen. „Bis zur nächsten Sonderreglung bei Brückentagen werden wir eine Lösung gefunden haben“, sagte Riessler. Außerdem will er im Eingangsbereich des Bauhofes noch eine Tafel anbringen lassen, die künftig auf eventuelle Besonderheiten bei den Öffnungszeiten hinweist.

Und auch auf seinem Schreibtisch landete ein Beschwerdebrief. Den beantwortete der Bauhofchef persönlich: „Grundsätzlich ist der Bauhof in meiner Wahrnehmung sehr dienstleistungsorientiert und bietet mit den Öffnungszeiten gute Möglichkeiten, das Grüngut abzugeben. Im Frühjahr, wenn viel Material anfällt, wird sonnabends – auch zu Ostern - geöffnet. In dieser Jahreszeit jedoch, wo kaum Material anfällt und sich die Menschen nicht unbedingt mit dem Garten, sondern mit Weihnachten und dem Jahreswechsel beschäftigen, habe ich eine Öffnung des Bauhofes für weniger wichtig gehalten.“

Mittlerweile ist das Grüngut abgegeben

Für Blohm ein schwacher Trost. Wie andere Anlieferer auch, musste er mit seinem Wagen umkehren und zurück nach Hause fahren, um dort sein Auto wieder zu entladen. Keine besonders beliebte Beschäftigung vor den Feiertagen zum Jahreswechsel. Übrigens: Mittlerweile ist der Großburgwedeler sein Grüngut losgeworden. Am Montag startete er einen erneuten Versuch – diesmal mit Erfolg.

