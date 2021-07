Burgwedel

In Burgwedel läuten am Freitag, 23. Juli, um 18 Uhr die Glocken zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die St.-Marcus-Gemeinde aus Wettmar, die Ludwig-Harms-Kirchengemeinde in Fuhrberg und auch die St.-Petri-Gemeinde in Großburgwedel beteiligen sich – und folgen damit einem Aufruf der evangelischen Kirche im Rheinland.

„Vielleicht mögen einige Menschen das Läuten der Glocken zum Anlass nehmen und einen Moment innehalten und für die Opfer und die Helfenden beten“, sagt Reni Kruckemeyer-Zettel, Pastorin in Wettmar, Engensen und Thönse. Es werde zwar keinen Gottesdienst oder eine Andacht geben, allerdings seien die Kirchen geöffnet, sodass die Menschen auch dort der Opfer still gedenken könnten.

Hilfsbereitschaft auch in Burgwedel hoch

„Meinem Eindruck nach ist die Betroffenheit hier bei uns hoch und auch die Hilfsbereitschaft“, sagt Kruckemeyer Zettel. Das habe auch die Kollektenhöhe bei den Gottesdiensten in Engensen und Thönse am vergangenen Wochenende gezeigt. Dabei seien etwa 400 Euro zusammengekommen, schätzt sie. Dazu hilft die Gemeinde auch ganz praktisch. Sie sendet laut der Pastorin Heizluftgeräte, die noch von der einst ausgefallenen Kirchenheizung übrig geblieben sind, an eine Gemeinde in Hellenthal in der Eifel.

