Eine Neuinfektion mit dem Coronavirus meldete die Region Hannover am Montag für Burgwedel. Damit sind zurzeit zwölf Menschen in der Stadt akut an Covid-19 erkrankt. Es handelt sich laut Regionssprecher Christoph Borschel um einen Einzelfall im privaten Umfeld. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angabe der Behörde 57 Burgwedeler mit dem Coronavirus infiziert. In der Stadt wurden in den vergangenen Tagen vereinzelt neue Erkrankungen gemeldet, am Mittwoch, 12. August, waren es nach einem größeren Anstieg 54.

Auch in Isernhagen wurden über das Wochenende zwei Personen positiv auf den Erreger getestet. In der Gemeinde gibt es zurzeit vier akut Erkrankte, insgesamt haben sich dort 68 Menschen seit Pandemie-Beginn angesteckt. Auch hier gebe es laut Borschel keinen neuen Hotspot. Seit Ende Juni sind in Isernhagen nur fünf Neuerkrankungen dazu gekommen. In der Region Hannover gab es am Montag 178 Infizierte.

Von Elena Everding