Großburgwedel

Ihn kennt wohl jeder Grundschüler Großburgwedels seit zig Jahren: Torsten Allert. Ein breites Lächeln im Gesicht, immer einen guten gelaunten Spruch auf den Lippen und voller Begeisterung für seinen Job – der 53-Jährige ist seit November 1999 aus dem Alltag Hunderter Schüler nicht mehr wegzudenken. So lange ist der Fuhrberger schon Hausmeister der Schule im Mitteldorf – und das aus voller Überzeugung.

Arbeitstag beginnt um 6.30 Uhr mit dem Lüften der Klassenzimmer

Sein Arbeitstag beginnt täglich um 6.30 Uhr. Dann hat er – wie an jedem Schultag von April bis Oktober – schon seinen ganz eigenen Schulweg mit dem Fahrrad zurückgelegt. Die ersten Aufgaben des Tages sind Routine, nach immer gleichem Ablauf, aber deshalb nicht weniger wichtig: Allert schaut sich alle 20 Klassenräume der Grundschule an. Überprüft, ob das Licht, die Fenster und die Technik funktionieren, verschafft sich einen Überblick, ob alle Räume auch sauber sind. „Und wegen Corona lüfte ich im Moment jeden Morgen gründlich die Klassen“, sagt der 53-Jährige.

Moderne Technik statt grüner Kreidetafeln

Ab 7 Uhr treffen dann auch die Lehrer ein. Allert erkundigt sich im Lehrerzimmer, ob alles in Ordnung ist und schwärmt dabei von einem tollen Team an der Grundschule. Pädagogen, Küchenpersonal, pädagogische Mitarbeiter, Horties, wie er sie nennt, und auch die Reinigungskräfte arbeiteten wirklich gut zusammen. Natürlich habe sich im Laufe der Jahre auch einiges geändert. Neue Whiteboards ersetzen inzwischen die grünen Kreidetafeln in den Klassenzimmern. Allert muss auch die moderne Brandschutzanlage sowie die Rauchmelder kontrollieren. „Es vergeht kein Tag ohne Handwerker auf dem Gelände“, sagt der Hausmeister. Das sei in einem alten Gebäude eben so.

Hausmeister ist stolz auf die 113 Jahre alte Schule

Und doch: „Ich bin sehr froh, in einem so schönen, alten Gebäude arbeiten zu dürfen“, erzählt Allert über seinen Arbeitsplatz, den der gelernte Maler vor 21 Jahren angenommen hat. Im 113 Jahre alten Schulgebäude sei jeder Tag anders und sehr abwechslungsreich – und das hat nicht nur mit dem Alter der Schule zu tun, sondern auch mit dem breiten Aufgabenbereich. Fällt die Lüftungsanlage aus? Allert kümmert sich. Müssen Hornissen in der Turnhalle eingefangen werden? Allert kümmert sich. Wohin mit den sportlichen Hornissen? Allert kümmert sich – und wird auch schon mal zum Insektentaxi, um sie auf einer nahe gelegenen Blühweise in die Freiheit zu entlassen.

Hausmeister Torsten Allert ist gern in dem historischen Gebäude der Grundschule Großburgwedel beschäftigt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Vor 14 Jahren ist das historische Haus anno 1907 komplett saniert worden. Deshalb kennt Allert inzwischen jeden Stein. „Früher hat es überall geknackt“, erinnert er sich. Das sei für manch einen unheimlich gewesen. Mittlerweile sind die Geräusche weg. Die Grundschule hat gerade einen neuen Musik- und Konferenzraum eingerichtet und auch neue Fußböden verlegt. „Nach den Herbstferien soll auch der neue Werkraum fertig sein“, sagt der Hausmeister durchaus stolz.

Zu den Aufgaben von Torsten Allert gehört auch das Heckenschneiden. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Ob das Mähen von Hecken und Rasen, das Überprüfen der Spielgeräte, das Fegen des Pausenhofs oder die Reinigung der Sprunggrube samt 50-Meter-Laufbahn – Langeweile kommt im Hausmeisteralltag nicht auf. Und inmitten Hunderter Schüler, die nur zu gern mit dem 53-Jährigen plauschen, geschieht auch manch Unerwartetes. Sein Vorgänger Kalle Hartung habe ihm damals mit auf den Weg gegeben: „Schreibe jeden Tag deine erlebten Anekdoten auf.“ Anfangs hatte Allert den Rat nicht befolgt. Doch mittlerweile nimmt er jeden Tag den Stift in die Hand und notiert sich die Geschichten.

Schüler finden Gullydeckel im Sandkasten

Erst kürzlich kamen einige Schüler auf ihn zu und berichteten, dass sie einen Gullydeckel im Sandkasten gefunden hätten. Das könne doch nicht sein, habe er gedacht.„Aber die Kinder hatten tatsächlich recht“, erzählt Allert. Mit einer Sackkarre machte er sich ans Werk. Vor etlichen Jahren wurde auch schon alte Munition auf dem Schulgelände gefunden, die sich als ungefährlich entpuppte, auch Hanf fand sich unter den unerwünschten Fundstücken der Schüler. Dann muss der Hausmeister auch schon mal zum Detektiv – und letztlich zum ersten Ansprechpartner für die alarmierte Polizei werden.

Die Begeisterung für all das ist Allert anzusehen: Der gebürtige Großburgwedeler und bekennende Dänemark-Fan albert auf den Fluren und dem Pausenhof mit den 290 Schülern umher, ist Tröster und Helfer, wenn mal der Mensa-Chip verloren geht oder aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie stichprobenartig Fieber gemessen werden muss.

Torsten Allert drückt auf einen grünen Knopf und betätigt damit den Schul-Gong manuell. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Ein ganz besonderer Tag war für Allert daher der erste Schultag nach den Sommerferien. Endlich durfte er die Schulglocke wieder anstellen – nach Monaten ohne Schüler oder nur mit Kleingruppen. Der erste Gong, per grünem Knopf im Hausmeisterbüro ausgelöst: ein Befreiungsschlag. Denn was ist schon ein Schulhausmeister ohne Schüler? Und so ist Feierabend für Allert auch nur ein vager Begriff. Sein Mobiltelefon schaltet er nie aus. „Ich will immer wissen, was in meiner Schule los ist“, gesteht er und grinst.

Von Katerina Jarolim-Vormeier