Großburgwedel

Insgesamt rund 9 Millionen Euro wollen Bund, Land und Stadt in den nächsten Jahren für die Sanierung der Innenstadt Großburgwedels investieren. Um das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ hatte sich die Stadt erfolgreich beworben. Doch eine Hürde musste noch genommen werden: Um Ideen auch umsetzen zu können, musste sich die Politik entscheiden, auf welcher Grundlage die Förderung erfolgen soll. Am Donnerstag, 16. September, stimmten die Politikerinnen und Politiker im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss nach zweimaliger Verschiebung für ein Sanierungsgebiet.

Das hatte auch die Stadt empfohlen. Doch der Bauausschuss vertagte die Entscheidung Ende vergangenen Jahres und wollte zunächst die Betroffenen befragen. Denn ob das Gebiet als Stadtsanierungs- oder -umbaugebiet ausgewiesen wird, macht für die Eigentümerinnen und Eigentümer im Gebiet einen Unterschied: Im Stadtumbaugebiet würden Straßenbaubeiträge auf die Eigentümer umgelegt, im Sanierungsgebiet müssten sie am Ende einen Ausgleichsbeitrag für die Wertsteigerung zahlen.

Betroffene stimmten knapp für Sanierungsgebiet

Bei einer Umfrage der Stadt hatten die Betroffenen knapp für ein Sanierungsgebiet gestimmt. Zusätzlich hatte die Verwaltung coronabedingt eine Online-Informationsveranstaltung angeboten. Doch CDU und FDP war das nicht genug. Sie forderten eine weitere Präsenzveranstaltung in der Ausschusssitzung im Sommer, was auf wenig Verständnis von Grünen und SPD traf. Letztlich setzte sich die CDU/FDP-Gruppe durch. Erneut lud die Stadt zu einer Informationsveranstaltung ein.

In seiner vergangenen Sitzung immerhin stimmte der Bauausschuss nun mehrheitlich für eine Stadtsanierung. Vorsitzender Jürgen Schodder (CDU) mahnte zu Beginn eine Entscheidung an. „Es muss weitergehen, denn wir kriegen dafür viel Geld.“ Das sahen offenbar auch CDU und FDP ein. Zudem soll die Fläche von 20,7 auf 20,2 Hektar schrumpfen. So fallen laut Stadt einige Grundstücke heraus, deren Eigentümer keine privaten Modernisierungen planen.

Über das Thema entscheidet der Rat am Donnerstag, 30. September, ab 19 Uhr im Gymnasium Großburgwedel.

Von Alina Stillahn