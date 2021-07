Großburgwedel

Die Innenstadt Großburgwedels soll attraktiver werden. Dafür hat sich die Stadt Burgwedel erfolgreich um das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ beworben. Rund 9 Millionen Euro wollen Bund, Land und Stadt damit in den nächsten Jahren für die Sanierung in die Hand nehmen. Doch noch immer ist nicht geklärt, auf welcher rechtlichen Grundlage die Förderung erfolgen soll – und das soll nach dem Willen von CDU und FDP im Bauausschuss auch erst mal so bleiben.

Die Politikerinnen und Politiker wollen stattdessen erneut die Eigentümerinnen und Eigentümer der betroffenen Grundstücke über das Programm informieren. Für die geht es vor allem um die Kostenbeteiligung. Zwei Alternativen stehen dafür zur Wahl: Im Stadtumbaugebiet würden Straßenausbaubeiträge auf die Eigentümer umgelegt. In einem Sanierungsgebiet werden sie zunächst nicht an den Erschließungskosten beteiligt, sondern müssen am Ende einen Ausgleichsbeitrag für die Wertsteigerung zahlen.

Verwaltung ist für Stadtsanierungsgebiet

Die Verwaltung hat sich für die letztere Alternative ausgesprochen. Der Anteil der Fördermittel würde sich dabei erhöhen. In einem Stadtumbaugebiet würden 75 Prozent der Kosten für den Umbau von öffentlichen Einrichtungen den Eigentümerinnen und Eigentümern in Rechnung gestellt – und damit nicht gefördert. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine Umfrage der Stadt unter den rund 200 Betroffenen. 42 sprechen sich für ein Sanierungsgebiet aus, 36 für ein Stadtumbaugebiet.

Dabei sollte der Ausschuss eigentlich bereits im Dezember abstimmen, entschied sich dann aber dafür, noch einmal die Bürgerinnen und Bürger zu befragen. Eine Präsenzveranstaltung, wie man es sich vorgestellt hatte, war pandemiebedingt nicht möglich. Die Verwaltung informierte stattdessen über eine Website, eine Onlineveranstaltung und mit Briefen zu dem Thema. Zudem war sie für Fragen und Anregungen erreichbar. Aber so manchem Eigentümer hat das offenbar nicht gereicht, wie bei der Sitzung deutlich wurde. „Ich fühle mich als Betroffener etwas überrumpelt“, sagte ein Anlieger. Ein anderer Eigentümer hätte sich noch mehr Erklärungen gewünscht, da er vieles nicht verstanden habe.

Die Beteiligung an der Umfrage und der fehlende persönliche Austausch sind CDU und FDP zu wenig, obwohl die Stadt hier gute Arbeit geleistet habe, wie die Politiker betonten. „Wir sind der Meinung, dass eine Präsenzveranstaltung unverzichtbar ist“, sagte Rolf Fortmüller von der CDU. Seine Kollegin Isa Huelsz (FDP) findet, dass man die Sorgen und Ängste der Betroffenen noch einmal bei einer Veranstaltung hören müsse. „Wer dann nicht kommt, wenn er eingeladen ist, hat selber Schuld.“

Wenig Verständnis bei Grünen und FDP

Das wiederum stieß auf wenig Verständnis bei Grünen und der SPD. Joachim Lücke (SPD) wies darauf hin, dass sie bereits die Einrichtung eines Bürgerrates vorgeschlagen hatten – und nicht auf Resonanz gestoßen seien. „Wir sprechen uns für ein Sanierungsgebiet aus“, sagte Lücke.

„Es gab ganz viel Beratung, und irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden“, sagte Stephan Nikolaus-Bredemeier und an die Poltikerinnen und Politiker von CDU und FDP gewandt. „Ich glaube, sie drücken sich hier vor der Verantwortung.“ Doch mit ihrer Mehrheit entschieden CDU und FDP am Ende: Bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses am 7. September soll eine Arbeitsgruppe gegründet und es sollen die Bürgerinnen und Bürger informiert werden. Das nennt Bauamtsleiter Oliver Götze ein „ambitioniertes Ziel“.

Von Alina Stillahn