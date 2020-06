Fuhrberg

Im Krankenhaus endete für eine 74-jährige Frau die Begegnung mit einem derzeit noch unbekannten Autofahrer auf der Alten Burgwedeler Straße in Fuhrberg. Der verursachte einen Unfall und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 11. Juni, gegen 17 Uhr, wurde aber erst jetzt von der Polizei gemeldet.

Fahrradfahrerin stürzt beim Abbremsen

Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf einem Versorgungsweg in Richtung der Alten Burgwedeler Straße unterwegs. Auf der fuhr der unbekannte Autofahrer mit seinem dunkel lackierten Fahrzeug. Der Wagen war in Richtung Hannoverschen Straße (L381) unterwegs. Fahrrad und Auto drohten im Kreuzungsbereich der beiden Straßen zusammenzustoßen. Dies verhinderte die Fahrradfahrerin, indem sie scharf abbremste. Dabei konnte sie sich jedoch nicht mehr auf ihrem Rad halten, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, suchte der Autofahrer das Weite.

Autofahrer nimmt Fahrradfahrerin die Vorfahrt

Für die Polizei stellte sich die Lage eindeutig dar. „Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt der Fahrradfahrerin“, sagte Polizeisprecher Ralf-Emil Bahn vom Kommissariat in Großburgwedel und hofft durch Zeugenaussagen den Unfallverursacher ermitteln zu können. Von ihm ist bislang nur sehr wenig bekannt. „Vermutlich war er mit einem Kleinwagen unterwegs“, nannte Bahn ein weiteres Detail.

Glück im Unglück für die Frau: Direkt hinter dem Unfallverursacher fuhr ein heller Transporter. Der Fahrer hielt sofort an und leistete Erste Hilfe. Unterstützt wurde er dabei von zwei Jugendlichen, die – so vermutet die Polizei – in Fuhrberg wohnen müssten. Mit allen drei Personen würde die Polizei nun gerne sprechen und erhofft sich von ihnen weitere Informationen. Der Fahrradfahrerin geht es inzwischen besser. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus gebracht, das sie aber nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte.

Polizei sucht Zeugen für Unfall

Die Polizei bittet die drei Ersthelfer aber auch weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 im Großburgwedeler Kommissariat zu melden. Zudem hat sie ein Verfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet.

Von Thomas Oberdorfer