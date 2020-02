Großburgwedel/Isernhagen

Das war am Ende eine Straftat zu viel: Amtsrichter Michael Siebrecht schickte einen 50-jährigen Angeklagten wegen Betrugs in 18 Fällen innerhalb eines Jahres nun ins Gefängnis. Dort muss dieser eine dreijährige Haftstrafe absitzen.

Kunden zahlen Garagentore per Vorkasse

Zum Verhängnis wurden ihm Garagentore. Im Internet hatte er mit seiner in Isernhagen ansässigen Firma über Jahre hinweg verschiedene Tore und Fenster angeboten. Und das zu äußerst günstigen Preisen. Das Geschäft florierte, und der Mann nahm viele Aufträge an. Dann lief es immer nach der gleichen Masche ab. Die Auftraggeber mussten per Vorkasse entweder sofort den kompletten Rechnungsbetrag begleichen oder zumindest eine hohe Anzahlung leisten. Beträge zwischen 386 Euro und 4096 Euro wechselten so die Besitzer.

Am Ende lieferte der Angeklagte die Tore nicht, und auch das Geld zahlte er nicht zurück. Er beteuerte vor Gericht, dass es nicht seine Absicht war, die Kunden zu betrügen. Er habe sich einfach verzettelt, und die Sache sei ihm irgendwann einfach über den Kopf gewachsen, erklärte er vor Gericht. Eine Aussage, die ihm Siebrecht durchaus abnahm. Schließlich fanden sich auf seiner Internetseite auch etliche Kommentare von zufriedenen Kunden. „Arbeit von hoher Qualität und das besonders günstig“, lobten Rezensenten den Isernhagener.

„Sie hätten erkennen müssen, dass Sie das nicht schaffen“

„Aber es gibt auch Opfer“, hielt Siebrecht dem Angeklagten vor. „Wenn Sie selbst eine Leistung bezahlt haben und dann nichts bekommen, dann hätten Sie doch auch so einen Hals“, sagte der Richter. Sein Vorwurf: „Irgendwann hätten Sie erkennen müssen, dass Sie das nicht schaffen. Spätestens dann hätten Sie keine Aufträge mehr annehmen dürfen“, erklärte er dem Angeklagten.

Dass dieser für seine Taten nun ins Gefängnis muss, liegt nicht zuletzt daran, dass es beileibe nicht sein erster Auftritt vor Gericht war. Seine bislang letzte Verurteilung datiert aus dem Jahr 2017. Wegen Steuerhinterziehung wurde er damals zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die wurde nun widerrufen und von Siebrecht in seinen Schuldspruch miteinbezogen. Der Amtsrichter bildete daraus eine Gesamtstrafe von nunmehr drei Jahren. Und die wird der Angeklagte demnächst antreten müssen. Denn: Bei Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren ist es grundsätzlich nicht möglich, diese zur Bewährung auszusetzen.

Weiteres Verfahren droht

Doch damit dürfte der Fall für den Angeklagten noch nicht ausgestanden sein. Denn eigentlich war der 50-Jährige beim Amtsgericht wegen Betruges in 26 Fällen angeklagt: 18 Fälle, die er allein zu verantworten hatte, und acht ähnlich gelagerte Taten, die er als Angestellter einer anderen Firma begangen haben soll. Die allerdings zusammen mit einem Geschäftspartner. Diese Anschuldigungen ließ Siebrecht nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt vorerst fallen. Es kann allerdings durchaus sein, dass der Staatsanwalt sie in einem neuen Verfahren erneut zur Anklage bringt.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer