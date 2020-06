Kirchhorst

Das Amtsgericht Burgwedel hat am Donnerstag zwei gescheiterte Caravan-Diebe wegen einer Tat in Kirchhorst verurteilt. Ihre hanebüchene Geschichte hatte keinen Erfolg – weder gegenüber der Polizei in der Tatnacht noch als Verteidigungsstrategie nun vor Gericht.

Immer wieder verschwinden Wohnwagen

Für die Betreiberin des Wohnwagen-Handels am Kirchhorster Kreisel sind Diebstähle kein neues Phänomen. Der bislang letzte (erfolgreiche) Diebstahl eines Caravans von ihrem Gelände hatte sich 2018 zugetragen. Nach drei Taten in Folge hatte sich sogar ihre Versicherung quergestellt und gekündigt, wie sie als Zeugin vor Gericht aussagte.

Unter dem Eindruck der Diebstähle hatte die Händlerin kräftig aufgerüstet. Das Tor ist besonders gesichert, überall wurden Leitplanken gesetzt, damit Diebe die teuren Wagen nicht durch eine Lücke im Zaun vom Gelände schieben können. Der Maschendrahtzaun selbst ist zusätzlich mit Stacheldraht gesichert.

Verdächtige tischen Polizei dubiose Geschichte auf

Die beiden Täter, die sich nun als Angeklagte vor dem Amtsgericht Burgwedel wiederfanden, hatte dieser äußere Eindruck offenbar nicht von ihrem Tatplan abgehalten. Nach einer längeren Beweisaufnahme verurteilte Richter Michael Siebrecht die 27 und 28 Jahre alten Männer letztendlich zu Geldstrafen von jeweils 80 Tagessätzen á 25 beziehungsweise 20 Euro. Er folgte damit der Forderung des Staatsanwaltes. Der Verteidiger des älteren Mannes hatte für seinen Mandaten einen Freispruch gefordert. Der jüngere Angeklagte, der sich selbst verteidigte, räumte zwar eine Sachbeschädigung ein, mehr aber auch nicht. Dabei hatte die Geschichte der beiden Männer aus Ostwestfalen von Anfang an wenig glaubwürdig geklungen.

Aufgefallen waren die Angeklagten im Januar 2019 durch Zufall: Eine Polizeistreife hatte ihren auf einem Grünstreifen geparkten Wagen mit auswärtigem Kennzeichen mitten in der Nacht an der Straße Großhorst in Kirchhorst kontrolliert. Die Geschichte, die die Männer den Beamten dabei auftischten, klang wenig glaubwürdig: So habe der eine den anderen angeblich zu einer Internetbekanntschaft gefahren. Deren Adresse hatten die Männer allerdings nicht parat, das Chatprotokoll war angeblich gelöscht, und beide Männer trugen für ein Rendezvous eher ungeeignete Arbeitskleidung.

Polizei entdeckt Schreckschusswaffe und Bolzenschneider

Die Kontrolle ihres Wagens – eines schweren SUV mit Anhängerkupplung und hoher Zuglast – förderte dann gleich mehrere verdächtige Gegenstände zutage. Außer zwei Sturmhauben, einem Bolzenschneider und einer Schreckschusspistole entdeckten die Polizisten auch ein Nummernschild. Dieses Kennzeichen war zuvor bei einem Speditionsbetrieb nur wenige Hundert Meter entfernt von einem Sattelauflieger abgeschraubt worden.

Laut einer Polizistin, die vor Gericht als Zeugin aussagte, habe man die Männer sofort verdächtigt, dass sie in den nahen Caravan-Handel einbrechen wollten. Bei der nächtlichen Absuche fanden sich dafür jedoch zunächst keine Hinweise. Das änderte sich am nächsten Tag. Nach einem entsprechenden Hinweis der Polizei schaute sich die Wohnwagen-Händlerin rundherum den Maschendrahtzaun an – und entdeckte an einer abgelegenen Stelle eine hineingeschnittene Lücke.

Verteidiger fordert Freispruch für seinen Mandanten

Einem Gutachten des Landeskriminalamtes zufolge rührten die Schnitte auch tatsächlich von dem Bolzenschneider des jüngeren Angeklagten her. Damit konfrontiert, räumte er dies als Sachbeschädigung auch ein, mehr jedoch nicht. Zu seinen Beweggründen wollte er sich nicht äußern, ebenso wenig zu der Frage, wie das gestohlene Kennzeichen in seinen Wagen gekommen war. „Mit allem anderen habe ich nichts zu tun.“

Der Verteidiger des älteren Angeklagten stellte das Ganze vor Gericht so dar, als ob dieser einem möglichen Tatplan des Mitangeklagten in jener Nacht sofort eine Absage erteilt habe. Dann hätten beide gerade davonfahren wollen, als die Polizei eingetroffen sei. „Mitnichten hat die Polizei irgendetwas gestört.“ Von einem versuchten Diebstahl könne keine Rede sein, und wenn überhaupt, dann sei sein Mandant von diesem Versuch aus juristischer Sicht zurückgetreten – und müsste damit unbestraft bleiben.

Der Staatsanwalt bezeichnete es hingegen als Schutzbehauptung, dass die beiden Männer von sich aus den Tatplan aufgegeben hätten: „Die Polizei hat sie auf frischer Tat ertappt.“ Daran hatte auch Amtsrichter Siebrecht letztlich keine Zweifel. Er verurteilte die beiden Männer, die im vergangenen Jahr schon wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu Geldstrafen verurteilt worden waren, wegen eines versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Frank Walter