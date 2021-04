Kirchhorst

Wenn nachts um 2.30 Uhr die letzten Bäcker Feierabend machen und außer dem Reinigungsteam nur noch der hausgemachte Natursauerteig weiterarbeitet, rollt ein halbes Dutzend weißer Kleintransporter mit frischem Brot, Brötchen und Kuchen vom Hof der Backmanufaktur an der Tischlerstraße: Nachschub aus Kirchhorst für 21 Backgeschwister-Filialen in Hamburg, in Stadt und Region Hannover, in Celle und Braunschweig. 

Michele Mirisola prägt die Strahlen ins Sonnenbrot. Bevor die Backgeschwister die Halle umbauten, stand er an gleicher Stelle für die Piazza Italiana am Pizzaofen. Quelle: Martin Lauber

Der schmucklose Zweckbau, in dem 28 gelernte und angelernte Bäcker im Zwei-Schicht-Betrieb allwöchentlich acht Tonnen Mehl verbacken, war bis vor drei Jahren noch das Zuhause der Piazza Italiana, wo sich das halbe Gewerbegebiet Kirchhorst mittags an langen Tischen Pasta und Pizza schmecken ließ. Bis zur Schließung hatte Michele Mirisola als Pizzabäcker am Ofen gestanden – nun formt er hier Teig für die Backgeschwister. Die Öfen sind nun ein paar Nummern größer. Und statt Pizza sind nun Ciabatta & Co. mit dunkler schrundiger Kruste und sehr großen Poren sein tägliches Brot.

Dima Ionella (links) und Iuliana-Ileana Croituru spülen Teigschalen und alle Transportkörbe. Davon sind mehr als 3000 im Umlauf. Quelle: Martin Lauber

Millioneninvestition in Kirchhorst

Durch eine Hygieneschleuse mit Handdesinfektion und Schuhwäsche geht es in die Backhalle. Quelle: Martin Lauber

Edelstahlbleche bis unter die Decken, taghelle Strahler, riesige Flüssigöl-Backöfen, Wärmekammer, glänzende Kessel verschiedener Größen, in denen der Sauerteig langsam reift, Ausroll- und Anschlagmaschinen, Hygieneschleuse und eine Waschanlage für Tausende von Transportkörben, die täglich gereinigt werden müssen: Eine siebenstellige Euro-Investition für Umbau und technische Ausstattung war nötig, um die frühere Restaurant-Piazza 2018 und 2019 in die Herzkammer einer der größten Backmanufakturen Norddeutschlands zu verwandeln. Das Unternehmen setzt mittlerweile rund 10 Millionen Euro im Jahr um und beschäftigt fast 180 Bäcker, Büro- und Reinigungskräfte, Verkäuferinnen und Fahrer. In der Corona-Pandemie wurde trotz gesunkener Nachfrage in City-Filialen und aus der Gastronomie kein Beschäftigter in Kurzarbeit geschickt.

Es ist eine Isernhagener Erfolgsgeschichte im Turbo: Erst im September 2014 hatte Kira Koenemann aus K.B. als alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin die Bäcker Gaues GmbH mit drei Filialen in Hamburg gegründet. Jochen Gaues, der berühmt-berüchtigte „Promibäcker“, war Ideen- und Namensgeber. Die dazu gehörige Backstube in Lachendorf im Kreis Celle leitete er allerdings nur als Angestellter. Binnen weniger Jahre brachte die wachsende Nachfrage in den eigenen Geschäften und der Gastronomie die Produktionskapazität in der Südheide an ihre Grenzen. Der Umzug nach Kirchhorst kam just in time – binnen einer Nacht wurde er durchgezogen.

Jochen Gaues schied im Sommer 2019 aus. Aktuell ist er unter dem Label „Der echte Gaues“ mit zwei Geschäften in Hannover-Kleefeld und Hamburg-Eppendorf wieder selbst am Markt. Kira Koenemann entschloss sich im Frühjahr 2020 zur Umbenennung ihrer GmbH. Das große orangefarbene Gaues-G behielt sie als prägendes Element im neuen Logo ebenso bei wie das Sortiment von Ciabatta-, Misch- und Vollkornbroten nach Gaues’ Rezepturen.

Zwei Generationen, ein Unternehmen: Kira Koenemann (Zweite von rechts) mit ihren Kindern Ben (von links), Pia, Isa und Liz. Quelle: Stefan Knaak

Backgeschwister: Dieser neu eingeführte Name ist kein Wortgeklingel. Die Gründerin führt das Familienunternehmen tatsächlich gemeinsam mit ihren vier Kindern Pia, Ben, Isa und Liz, die alle in Altwarmbüchen und Großburgwedel ihr Abi gemacht haben. Isa (21) zum Beispiel managt neben ihrem Betriebswirtschaftsstudium die komplette Lohnbuchhaltung. „Mit 14 Jahren war ich unsere erste Büroangestellte“, erinnert sie sich an die Anfänge der damaligen GmbH. Pia (27), gelernte Immobilienkauffrau, steht zwecks Marktforschung mehrfach wöchentlich in wechselnden Backgeschwister-Filialen hinterm Verkaufstresen. Und davon gibt es mittlerweile 21: zehn in Hamburg, nach Neueröffnungen am Kröpcke und an der Langen Laube fünf in Hannover. Zu den Standorten im Umland gehören Kirchhorst, Großburgwedel und Burgdorf.

Junior-Generation packt mit an

Pia Koenemann gewährt einen Einblick in die familiäre Unternehmensführung. „Wir können über alles offen streiten, aber am Ende hat immer Mutti das Sagen.“ Dieses Gesetz scheint gut zu funktionieren. Immerhin bewohnen beide Generationen gemeinsam ein Hofgrundstück in K.B. Auch packen alle mit an, wenn in der Backstube mal Not am Mann sein sollte. „Die kommen sogar nachts, machen und tun, drücken Brötchen, schieben Körbe, fegen zusammen“, berichtet Bernd Pfahl. Als der Bäcker- und Konditormeister aus Berlin im Herbst 2019 in Kirchhorst anheuerte, imponierte ihm der Einsatz der jungen Koenemanns mächtig.

10 Prozent Überkapazität werden eigens gebacken, um als natürlicher Aromaverstärker getrocknet und gehäckselt dem Sauerteig zugesetzt zu werden. Für den aus Berlin stammenden Bäckermeister Bernd Pfahl geht mit der handwerklichen Arbeitsweise in Kirchhorst „ein richtig schöner Traum in Erfüllung“, so der 57-Jährige. Quelle: Martin Lauber

Der 57-Jährige brachte reichlich Berufserfahrung aus Handwerk und Industrie mit – von Bio bis Tiefkühlkost, von Torten über Brot bis zur Eisproduktion. Gereizt hatten ihn in Kirchhorst vor allem die großen Fußstapfen seines Vorgängers Jochen Gaues, berichtet er. „Wäre ich nicht von seinen Produkten überzeugt gewesen, wäre ich nicht gekommen.“ Für ihn sei ein Zurück-zu-den-Wurzeln-Traum in Erfüllung gegangen. Das Handwerkliche, die Sauerteigzubereitung mit viel Zeit, der Verzicht auf Farbstoffe (und neuerdings auf Palmöl): „Für mich war interessant, auf dieser Basis weitere neue Produkte zu entwickeln“, erläutert Pfahl, während er klein gehäckseltes, dunkel gebackenes Brot als natürlichen Aromaverstärker unter den Ciabattateig mengt.

Isa (von links) und Pia Koenemann begutachten gemeinsam mit Bäckermeister Bernd Pfahl das auf Wunsch von Gastro-Kunden entwickelte neueste Produkt: ein eckiges Sylter Ciabatta, weil für To-go-Produkte eckige Brotscheiben praktischer sind. Ganz so großporig wie vom Blech ist dieses Sylter aus der Backform allerdings nicht. Quelle: Martin Lauber

Bisweilen kämen neue Impulse auch von der Kundschaft, erzählt Pia Koenemann – so etwa beim jüngsten Produkt, einem kastenförmigen Sylter Ciabatta. Gastrobetriebe wollten es für ihre To-go-Kundschaft eckig, weil es so leichter zu belegen ist. Die großen Poren allerdings, ein Markenzeichen der Backgeschwister mit dem großen G, fallen bei dieser Version aus der Backform allerdings ein bisschen kleiner aus.

Von Martin Lauber