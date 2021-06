Isernhagen/Burgwedel

Eine echte Bühne, Kunst und Kultur zum Anfassen nah statt digital auf dem Bildschirm und viel Publikum um einen herum: Das hat es in Isernhagen schon viel zu lange nicht mehr gegeben. Das „Bike and Art“-Festival des Isernhagener Pantomimen Peter Mim schien am Sonntagnachmittag genau das zu sein, wonach sich die Menschen nach langer Corona-Pause sehnten: gutes Wetter, viele Gründe zum Lachen und eine Veranstaltung, die sich sehen lassen konnte. Hunderte Menschen waren am Nachmittag auf ihren Fahrrädern unterwegs, um die insgesamt fünf Bühnen im Umkreis von 30 Kilometern anzusteuern.

Zur Galerie In Isernhagen, Langenhagen Burgwedel präsentierten sich am Sonntag fünf Künstler auf fünf Bühnen beim „Bike and Art“-Festival. Die Zuschauer steuerten die unterschiedlichen Ziele mit dem Fahrrad an.

Rund 160 Zuschauerinnen und Zuschauer haben mittags bei der einer der Vorstellungen im Biergarten des Seehauses in Isernhagen H.B. Platz genommen – und staunen. 20 Minuten dauert jeder Auftritt von Pantomime Peter Mim, der mit viel Gefühl und Liebe zum Detail mit seiner sprachlosen Kunst verzaubert. Das Festival war seine Idee – die perfekte Kombi aus Sport, Natur und Kunst. Und das kommt an. „Wir wollten das Konzept kennenlernen und müssen sagen, dass es einfach optimal ist“, sagen Ingolf Schwarz und Christoph Massing, die noch einen der wenigen freien Plätze vor der Bühne ergattert haben. Von der Darbietung Mims sind sie aber genauso überzeugt. „Die unterschiedlichen Gestiken und Mimiken, das ist einfach positiv inspirierend“, sagen sie lobend über den 69-jährigen Künstler.

Zuschauer sind von Konzept begeistert

Gleiche Meinung, aber eine andere Szenerie: Die beiden Freundinnen Anne und Birgit aus Burgdorf sitzen auf der Rasenfläche des Campingplatzes am Springhorstsee, vor einer weiteren Bühne auf der „Bike and Art“-Tour und schauen mit rund 90 weiteren Personen dem Körpercomedian Jango Erhardo zu. Die Freundinnen sind ebenfalls vom Konzept überzeugt. Es mache Spaß, draußen zu sein und die Route und Zeit selbst zu bestimmen. So könnten sie immer wieder Pausen machen, erzählen sie. Eine Gruppe von Freunden nebenan ist sogar aus Hannover hergekommen. „Ich habe nur durch meine Mutter davon erfahren, die hier wohnt“, sagt eine Besucherin – und ist am Ende froh über den Geheimtipp, denn die Besucherzahl vor den einzelnen Bühnen sei genau richtig.

Die Freundesgruppe um Thomas (von links), Ulrike, Sabine, Werner, Elisabeth und Achim nutzte das Festival, um gemeinsam am Springhorstsee zu picknicken. Quelle: Niklas Borm

Auf dem Campingplatz am Parksee Lohne führt Künstler El Goma gerade seine „Street Art Theatre“-Vorstellung auf. Für ihn ist dieser Tag ein sehr gelungener. Das Publikum sei bestens gelaunt gewesen, das Wetter stimme, und der Weg zurück auf die Bühne mache glücklich. Ihn habe die Idee der fünf kurzen Shows direkt in den Bann gezogen. Mit jeder Show wechsele das Publikum und damit die gesamte Atmosphäre. Das mache jeden Auftritt besonders. „Mir hat es unglaublich Spaß gemacht“, resümiert der Künstler zum Abschluss zufrieden.

Im nächsten Jahr gibt es die Wiederholung

Zurück zu Peter Mim auf der Bühne am Seehaus in Isernhagen. Er schließt sich am Ende des Tages, nach vier Stunden Kulturgenuss, dem Fazit seines Kollegen an. „Den Aufwand war das Festival auf jeden Fall wert“. Seit vergangenem Jahr saß er gemeinsam mit seinem Verein „Euro ART Experience“ an der Planung des Events, immerhin schwebte ihm die Idee schon seit mehreren Jahren vor. Der Corona-Lockdown in den vergangen Monaten sorgte dennoch für einige unvorhergesehene Hindernisse, denn immer wieder gab es neue Auflagen und Regeln. Erst kurz vor dem Termin gab es letztlich grünes Licht – und dass das Festival spontan so gut angenommen wurde, lasse Mim und sein Team definitiv eine Wiederholung im nächsten Jahr planen.

Von Niklas Borm