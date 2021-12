Isernhagen/Burgwedel

Wo sind zehn Pakete mit teils wertvollen Münzen tatsächlich verschwunden? Das hat das Amtsgericht Burgwedel nicht abschließend klären können – und einen 31-Jährigen deshalb nun vom Vorwurf der Unterschlagung freigesprochen. Dem Mann war vorgeworfen worden, im September und Oktober vergangenen Jahres zehn Sendungen, aufgegeben von einem Isernhagener, mit einem Wert von mehr als 7000 Euro von einer Postfiliale in Kirchhorst eben nicht in den Zustellstützpunkt in Großburgwedel gefahren, sondern für sich behalten zu haben.

Der Beginn der Reise war noch gut nachvollziehbar. So konnte der Geschädigte vor Gericht mittels seiner Belege genau aufzeigen, wann und mit welcher Sendungsnummer er die Sendungen einst in der Postfiliale in Kirchhorst aufgegeben hatte. Doch am Ende der Beweisaufnahme konnte eben nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein anderer und nicht der Postfahrer die Sendungen mit den teils teuren Münzen unter den Nagel gerissen hatte.

Pakete werden nicht überall registriert

Denn der Weg der Pakete war lang, und sie wurden nicht überall registriert, wie ein Mitarbeiter der Post Security vor Gericht beschrieb: In der Postfiliale in Kirchhorst wurden die Pakete zwar gescannt und dann sozusagen als Zwischenstation in den Zustellstützpunkt nach Großburgwedel gebracht. Dort wurden sie aus- und wieder eingeladen und von einem weiteren Fahrer ins Verteilzentrum nach Hannover-Anderten gebracht. Erst dort wurden sie erneut gescannt.

Dabei waren die Ermittler der Post dem Täter eigentlich schon auf die Spur gekommen: Als der Münzversender den Verlust im vergangenen Herbst bemerkte, schickten die Ermittler Anfang November falsche Pakete los. Einmal ohne Erfolg; ein anderes Mal kamen tatsächlich wieder nur acht statt der verschickten zehn Pakete an. Die übrigen seien im Lieferwagen des Angeklagten gefunden worden, beschriebt es der Zeuge vor Gericht.

Indizien in diesem Fall nicht ausreichend

„Nur weil viel dafür spricht, reicht es nicht aus, jemanden zu verurteilen“, sagte Amtsrichter Michael Siebrecht. Denn die Sache mit den Fake-Paketen war gar nicht angeklagt und müsse daher gesondert verfolgt werden. Dass der Angeklagte nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit der Täter sein konnte, hatte die Staatsanwältin schon in ihrem Plädoyer aufgezeigt. Die Pakete hätten auf der kompletten Strecke von Kirchhorst bis Anderten verschwinden können. Der Angeklagte sei zwar einmal bei einer Fake-Sendung ertappt worden. „Wir wissen, er macht sowas“, sagte sie. Aber auch dieser Umstand sei eben nur ein Indiz.

Daher waren sich alle vor Gericht über den Ausgang des Prozesses schnell einig: Freispruch. „Es spricht auch für unser deutsches Rechtssystem“, befand der Verteidiger des Angeklagten. Ein Richter muss nach Ende der Beweisaufnahme nämlich überzeugt von der Schuld des Angeklagten sein. Wenn er letzte Zweifel hat, ist der Angeklagte freizusprechen. So sieht es der berühmte Satz „in dubio pro reo“ – im Zweifel für den Angeklagten – vor.

Von Alina Stillahn