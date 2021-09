Isernhagen/Burgwedel

Noch mal mit einem blauen Auge davongekommen ist ein 36-jähriger Isernhagener, der wegen gewerbsmäßigem Handel mit Drogen in mehreren Fällen vor dem Amtsgericht Burgwedel angeklagt war: Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, lautete das Urteil von Richter Michael Siebrecht und seinen Schöffinnen. Zudem muss der Verurteilte 3600 Euro an die Kindernothilfe zahlen. Siebrecht hielt dem Mann zugute, dass er den Drogen und dem zugehörigen Milieu mittlerweile abgeschworen hat.

Laut der von der Staatsanwältin verlesenen Anklage soll der Mann im Frühjahr 2020 mehrfach mit nicht unerheblichen Mengen von Cannabis gehandelt haben. Dazu war bei einer Hausdurchsuchung im November 2020 im Gartenschuppen eine Plantage mit 14 Cannabispflanzen gefunden worden. Auch LSD und Amphetamine entdeckte die Polizei.

Drogenkonsum nach mehreren Schicksalsschlägen

Es handele sich bei seinem Mandanten keineswegs um einen gewissenlosen Dealer, der sich „einen goldenen Mercedes“ verdienen wolle, sagte der Verteidiger. Vielmehr seien es mehrere Schicksalsschläge gewesen, die den bisher nicht vorbestraften Familienvater selbst zum regelmäßigen Konsum von auch harten Drogen gebracht hätten. So habe seine jetzige Ehefrau damals eine Fehlgeburt erlitten, dazu sei die Kurzarbeit gekommen.

Das alles habe ihm den Boden unter den Füßen weggezogen, schilderte der Anwalt. Sein Mandant habe über das Grasrauchen mit Kumpels hinaus begonnen, mit diversen Drogen zu experimentieren. Über den Dealer, von dem er das Cannabis bezog, sei er auch an Kokain geraten.

„Heilsamer Schock“

„Aber das war eine Phase“, betonte der Verteidiger und legte zwei in einer Arztpraxis absolvierte Tests auf diverse Formen von Drogen vor – einen aus dem März, einen aus dem September dieses Jahres. Diese besagten, dass der Isernhagener mittlerweile clean ist. „Er hat die Zeit genutzt, übt einen Beruf aus, hat sich in der Zwischenzeit sogar verbessert. Er lebt in einer festen Beziehung und ist mittlerweile Vater.“ Insbesondere die Hausdurchsuchung im November 2020 sei für ihn ein heilsamer Schock gewesen.

Bei der war nicht nur die Plantage entdeckt, sondern auch Geld beschlagnahmt worden. Laut Anwalt des Angeklagten handelte es sich dabei aber nicht um Drogengeld, sondern um Mieteinnahmen, Geldgeschenke zur Geburt des Sohnes, Angespartes aus einer Männerrunde für eine gemeinsame Fahrt und die Spardose des Angeklagten und seiner Frau. Von Richter Siebrecht direkt angesprochen, sagte der Beschuldigte, er habe sämtliche Kontakte zu Bekannten aus dem Drogenmilieu abgebrochen und kümmere sich nun ausschließlich um Familie und Beruf, habe zudem eine Weiterbildung angefangen.

Geständnis und positive Sozialprognose wirken sich aus

Dass es sich bei den angeklagten Fällen allein mengenmäßig rechtlich um gewerbsmäßigen Handel handelte, bestritt der Verteidiger nicht. Doch habe der Mann daraus keinen großen Verdienst gezogen. „Er hat größere Mengen gekauft, um einen besseren Einkaufspreis zu erzielen. Die Drogen hat er für 10 Euro mehr oder umsonst an seine Freunde abgegeben. Es ging hauptsächlich um das gemeinsame Erlebnis. Chatprotokolle beweisen das.“ Aus den selbstgezogenen Pflanzen wären mitnichten die bei der Beweisaufnahme kalkulierten 3500 Euro zu erzielen gewesen. „So erfolgreich war das nicht, die Wirkstoffmenge war viel geringer, als er sich versprochen hatte.“ Teilweise sei sie nicht einmal ausreichend zum Rauchen gewesen.

Letztlich einigten sich Staatsanwaltschaft und Gericht darauf, diesen letzten Punkt nicht weiter zu verfolgen. Für die anderen sieben eingeräumten Taten forderte die Staatsanwältin eine Gesamtstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung sowie einer angemessenen Geldleistung. Diesem Antrag folgten Richter und Schöffen – nicht zuletzt der positiven Sozialprognose wegen. Das beschlagnahmte Geld erhält der Verurteilte nicht zurück, das ebenso beschlagnahmte Macbook samt USB-Sticks hingegen schon. Darauf befinden sich nach Angaben des Angeklagten sämtliche Hochzeitsfotos.

Von Sandra Köhler