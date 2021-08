Großburgwedel

„Es geht um den Blick für die kleinen Dinge im Leben“, sagt Bildhauerin Beate Steven. Ihr Kunstwerk „Igor kommt – immer“ ist eines von sechs Werken, die im Alten Park an der Thönser Straße in Großburgwedel ab sofort ausgestellt sind. Bei der Eröffnung der Ausstellung „Parkomanie 2021 – Farbe bekennen“ hatten Besucherinnen und Besucher am Wochenende die Gelegenheit, mit allen fünf Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung geht es darum, sowohl mit den Werken als auch mit ihrer Bedeutung Farbe zu bekennen. Steven hat sich bei ihrer Arbeit von dem Thema Farbe leiten lassen. Die Figur Igor und der Kater haben ganz bewusst als Winzige in der Skulptur bunte Farben und ein Gesicht. „Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Wir neigen oft dazu, eher das Negative zu erzählen, aber das ist nur eine Frage der Wahrnehmung“, sagt die Kölnerin. Die Figur Igor soll für die positiven Dinge stehen, die oft übersehen werden. „Igor kommt immer, aber er bekommt nicht immer die Aufmerksamkeit.“

Erik Rüffler aus Lübeck hat ein überdimensionales Streichholz entwickelt. Die Skulptur soll zum Nachdenken anregen. Quelle: Leona Passgang

„Es gibt auch eine positive Art von Entflammung“

Auch Künstler Erik Rüffler aus Lübeck hat sich Gedanken über positive und negative Sichtweisen gemacht. Sein überdimensional großes Streichholz steht direkt an der Thönser Straße. Die Idee zu der 4,60 Meter hohen Holzskulptur gab ihm der ehemalige US-Präsident Donald Trump im Jahr 2019. „Es geht um die Menschen, die einen Anteil daran haben, die Welt zu entflammen“, sagt Rüffler. Oftmals würden einem dabei nur negative Beispiele einfallen, doch es gebe auch eine positive Form von Entflammung. Er schätzt die neutrale Umgebung im Alten Park. Seine Arbeit stand zuvor an verschiedenen Standorten in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Ausstellung hat der Kunstverein Burgwedel-Isernhagen organisiert. 30 Künstlerinnen und Künstler hatten sich mit ihren Arbeiten dafür beworben. „Die Größe war ein wichtiges Kriterium, damit die Kunstwerke im Park auffallen“, erklärt Stefan Rautenkranz vom Kunstverein. Der Aufbau am Tag vor der Eröffnung habe gut funktioniert. Die Arbeiten sind noch bis zum 31. Oktober im Park rund um die Uhr ausgestellt.

Open-Air-Galerie gibt es seit 2008 in Großburgwedel

Neben den Holzskulpturen sind im Alten Park auch eine Lichtinstallation von Lars* Kollros aus Wien sowie zwei Stahlkonstruktionen des Künstlers Frieder Kobler aus Aßmannshardt in Süddeutschland zu sehen. Der Kunstverein organisiert seit 2008 die sogenannte 24-Stunden-Galerie im Alten Park. Mit den Ausstellungen möchte der Verein Hemmschwellen abbauen, Kunst für jedermann zugänglich machen und zu Diskussionen anregen.

Von Leona Passgang