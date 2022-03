Isernhagen

Seit vergangenem Jahr hat er ein Mandat im Ortsrat Altwarmbüchen und im Rat der Gemeinde Isernhagen, hat zudem den FDP-Fraktionsvorsitz inne – jetzt soll es politisch noch weiter nach oben gehen: Die FDP-Ortsverbände Isernhagen, Burgwedel und Langenhagen haben den 38-jährigen Cord Burchard aus Altwarmbüchen bei ihrer Wahlkreismitgliederversammlung als Kandidaten für die Landtagswahl im Oktober dieses Jahres nominiert.

Burchard setzte sich bei der Wahl parteiintern gegen seinen Mitbewerber Oliver Röttger aus Langenhagen durch. 30 der 48 Stimmen konnte Burchard letztlich für sich verbuchen.

Burchard ist in Altwarmbüchen aufgewachsen und lebt dort inzwischen auch wieder mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Alter von zwei, vier und sechs Jahren. Er sitzt im Stiftungsrat der Bürgerstiftung Isernhagen und ist Mitglied im Lions Club Isernhagen-Burgwedel. In die FDP ist Burchard 2004 eingetreten, seit 2017 ist er stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbandes in Isernhagen. Der selbstständige Unternehmer hat internationales Management studiert sowie einen Master in Finanzen, Rechnungswesen und Steuern. Promoviert hat er in empirischer Kapitalmarktforschung.

CDU, SPD und Grünen haben ebenfalls schon Kandidaten

Sollte Burchard im Oktober für die FDP in den Landtag gewählt werden, möchte er sich für einen ausgeglichenen Haushalt und stabile Finanzen, gelebte Digitalisierung, eine starke Gründerkultur, bedarfsgerechten Wohnraum und eine Nachhaltigkeit einsetzen, die nicht nur aus ideologischen Forderungen besteht.

Im Wahlkreis 30 tritt er für das Direktmandat gegen Rainer Fredermann aus Burgwedel (CDU) und Tobias Redlin (Grüne) an. Letzter wohnt ebenfalls in Altwarmbüchen. Für die SPD soll der Langenhagener Tim-Julian Wook kandidieren – die offizielle Aufstellung ist für den 5. März geplant.

Von Carina Bahl