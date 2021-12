Isernhagen/Burgwedel/Langenhagen/Wedemark

Am Wochenende war er noch Hingucker und Anker des Weihnachtsfestes – seit dieser Woche ist er angezählt: der Christbaum. Wie in jedem Jahr kommt bei den ersten direkt nach Weihnachten die Frage auf, wann und wo man den Tannenbaum wieder loswird. Abfallentsorger Aha hat daher jetzt schon einmal die Daten parat: Demnach werden die Weihnachtsbäume im Umland der Region Hannover stets an den Bioabfuhrtagen in der Zeit vom 10. bis 21. Januar mitgenommen.

Weihnachtsbäume müssen abgeschmückt und teils halbiert sein

Es gibt jedoch Regeln für die Abfuhr: Die Weihnachtsbäume müssen komplett abgeschmückt und ab einer Länge von anderthalb Metern halbiert werden, damit sie in die Müllfahrzeuge passen. Die Stämme dürfen zudem nicht dicker als 15 Zentimeter sein, Äste müssen gebündelt werden. Wer so lange nicht warten will: Auch die Aha-Wertstoffhöfe und die Grüngutannahmestellen nehmen ausrangierte Weihnachtsbäume an.

Von Carina Bahl