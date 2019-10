Altwarmbüchen/Burgwedel

Der Versuch, ihrer Tochter eine schöne und mittlerweile durchaus übliche Geburtstagsfeier zu organisieren, brachte eine Mutter aus Isernhagen auf die Anklagebank des Burgwedeler Amtsgerichts.

Der Fall: Die siebenjährige Jasmin (Name von der Redaktion geändert) hatte Geburtstag. Deshalb lud sie ihre Freundinnen zu einer Feier ein. Vielerorts – und so augenscheinlich auch in Isernhagen – übertrumpfen sich die Gastgeber mit immer aufwendigeren Partys. An deren Ende werden oftmals prall gefüllte Geschenkbeutel an die Gäste überreicht. Das allerdings können sich nicht alle Eltern leisten. So auch nicht die allein erziehende Mutter von drei Kindern, die sich jetzt vor Amtsrichter Siebrecht verantworten musste.

Für kostspielige Geschenke reicht das Geld nicht

„Ich hatte Geldprobleme“, räumte die Frau vor Gericht ein. „Kaufen konnte ich die Dinge nicht.“ Als Fußpflegerin seien ihre Einkünfte eher bescheiden. Der Vater der Kinder sitzt im Gefängnis. Die Frau lebt mit ihren drei Töchtern vom eigenen Einkommen und einem Unterhaltsvorschuss, den sie erhält. Allerdings: Das Geld reichte nicht, um einen kostspieligen Geburtstag zu organisieren. Und so kam sie auf die Idee mit den Diebstählen. Und das ging gründlich schief.

Tonies-Figuren im Wert von 254 Euro gestohlen

Um sich und ihre Tochter nicht vor deren Freundinnen und Eltern bloßzustellen, ging die Mutter in Altwarmbüchen auf Diebestour. In einem Spielwarenladen packte sie kleine Bälle und Spielzeugautos in den Kinderwagen, in dem ihre jüngste Tochter lag und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Insgesamt ließ sie zwölf Teile in einem Gesamtwert von 58 Euro mitgehen. Deutlich teurer, waren dann die Tonies-Figuren, welche die Frau anschließend in einem Elektroladen für die Geschenktüten stahl. Sie hatten einen Wert von 254 Euro.

Bei diesem Diebstahl wurde die jungen Mutter erwischt. Ein Ladendetektiv hatte die Frau beobachtet, wie sie die Figuren in dem Kinderwagen und in ihrer Kleidung verstaute. Er rief die Polizei. Die anschließende Durchsuchung förderte auch die Bälle und die Autos zutage und brachte der Mutter eine Anzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass das Diebesgut später verkauft werden sollte, da die Frau eine größere Anzahl identischer Waren gestohlen hatte.

Mutter zu Geldstrafe von 1350 Euro verurteilt

Dieser Einschätzung mochte sich Amtsrichter Siebrecht in der Verhandlung nicht anschließen. Er glaubte der Frau die Geschichte von den Geschenktüten und der Geburtstagsfeier ihrer Tochter. Und auch die Staatsanwaltschaft rückte in der Verhandlung schnell von dem Vorwurf des gewerbsmäßigen Diebstahls ab. Was blieb, war ein einfacher Diebstahl. Für den verurteilte Siebrecht die Mutter zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro, das entspricht einer Geldstrafe von 1350 Euro. Erschwerend kam für die Frau hinzu, dass sie in der Vergangenheit schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war und sich vor Gericht hatte verantworten müssen. Allerdings lag die letzte Verurteilung schon mehr als drei Jahre zurück.

„Was wollen Sie für ein Vorbild für Ihre Kinder sein?“

Und Siebrecht fand deutliche Worte in seiner Urteilsbegründung. „Sie wollten mithalten, aber so geht das nicht“, sagte er. „Was wollen Sie eigentlich für ein Vorbild für ihre Kinder sein?“, fragte er die Angeklagte und machte ihr klar, dass sie angesichts ihrer vorherigen Verurteilungen einer Freiheitsstrafe näherkommt. „Und was machen ihre Kinder dann?“

Ob es am Ende auch ohne teuer gefüllte Geschenktüten eine schöne Geburtstagsfeier für die kleine Tochter geworden war, war dann nicht mehr Thema im Burgwedeler Gerichtssaal.

