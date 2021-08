Altwarmbüchen

Der Nabu Burgwedel und Isernhagen bietet am Sonnabend, 7. August, eine Exkursion zum „Insektensommer“ in Altwarmbüchen an. Dort wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Stunde lang auf den Blühflächen der Nabu-Ortsgruppe Insekten zählen. Danach wird die Natur erkundet, ein Besuch am Nabu-Amphibienteich ist auch geplant.

Die Aktion läuft im Zuge des bundesweiten „Insektensommers“ des Nabu. Bei der Runde vom 6. bis zum 15. August können Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch im eigenen Garten oder an einem ihrer Lieblingsorte Insekten zählen. Die Ergebnisse werden mit einem Meldeformular an den Nabu versandt, dort ausgewertet und zeitnah veröffentlicht. Dazu gibt es eine passende App zum Herunterladen, mit der sich 457 Arten bestimmen lassen.

Treffen am Teich

Die Exkursionsgruppe trifft sich am Teich Entenphul/Soorenweg um 10 Uhr. Die Aktion dauert bis 13 Uhr. Für Rückfragen steht Anne Walter unter Telefon (0511) 80605657 zur Verfügung.

Von Alina Stillahn