Burgwedel/Isernhagen

Der Naturschutzbund (Nabu) Burgwedel und Isernhagen verteilt auch in diesem Frühjahr wieder kostenloses insektenfreundliches Saatgut an Gartenbesitzer. Es handelt sich dabei um eine mehrjährig wiederkehrende Saatgutmischung aus regionaltypischen Wild- und Kulturpflanzen, die vor allem den gefährdeten Wild- und Solitärbienen als Futtergrundlage dienen soll.

Wer das Angebot nutzen möchte, kann die Saat im Frühjahr oder im Herbst ausbringen. Der Nabu empfiehlt vor allem die Zeit Ende April/Anfang Mai und weist darauf hin, dass das Saatgut nicht in den Boden eingearbeitet werden darf, da es sich um Lichtkeimer handele. Interessierte können sich beim Nabu unter Telefon (01 51) 64 58 68 01 oder per E-Mail an mail@nabu-burgwedel.de melden.