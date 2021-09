Herr Brandes, Sie sind der neue Präsident des Lions Club Isernhagen-Burgwedel. Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Engagement gekommen?

Ich wurde vor elf Jahren von einem Freund angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mich beim Lions Club zu engagieren. Ehrenamtlich wollte ich schon länger etwas machen. Mir war es wichtig, etwas zurückzugeben, und ich habe mich gefragt, was kannst du mit dem Beruf verbinden? Ich bin Betriebswirt und seit 33 Jahren bei der Commerzbank. Dort leite ich unser Wealth Management, ich betreue unter anderem Stiftungen. So kann ich meine berufliche Erfahrung im Club mit einbringen. Bei uns sind die unterschiedlichsten Berufe vertreten – vom Handwerker bis zum Professor. Wichtig ist die Lust, sich zu engagieren. Im vergangenen Jahr war ich schon Vizepräsident, ich wusste also, was auf mich in Zeiten von Corona zukommt.

Vor welche Herausforderungen stellt Sie denn die Corona-Krise?

Meine Aufgabe ist es, den Club wieder zusammenzuführen. Die Corona-Zeit war nicht einfach. Wir konnten uns nur zweimal im Monat digital treffen. Da fehlte einfach der persönliche Austausch. Dazu kam: Wir hatten sehr wenig Einnahmen.

Warum?

Wir bekommen Spenden von lokalen mittelständischen Unternehmen – und denen ging es in der Krise nicht gut. Dazu konnten wir auch keine „Activities“ veranstalten. So nennen wir unsere Veranstaltungen für einen karitativen Zweck, bei denen wir Geld sammeln.

Zur Person Olaf Brandes, Jahrgang 1966, ist Betriebswirt und arbeitet bei der Commerzbank in Hannover. Für ein Jahr (2021/2022) ist er Präsident des Lions Club Isernhagen-Burgwedel und tritt damit die Nachfolge von Michael Butzmann an. Er hat mehr als 20 Jahre lang in Burgwedel gelebt und ist im vergangenen Jahr nach Isernhagen K.B. gezogen. Seine beiden Kinder besuchen das Gymnasium Großburgwedel.

Und wie wollen Sie diese Herausforderung nach der Krise meistern?

Erst einmal wollen wir die bestehenden „Activities“ wiederbeleben. Irgendwo muss wieder Geld reinkommen. Momentan stellen wir ein Team für die Organisation unseres Standes auf dem Weihnachtsmarkt in Burgwedel zusammen. An wen die Spenden dann fließen werden, ist aber noch nicht klar. Für Februar planen wir dann Konzerte im Isernhagenhof mit Schülern der Musikhochschule in Hannover – und dann ist da natürlich noch unser traditioneller Tanz in den Mai mit Tombola.

„Ich möchte den Dialog mit den Schulen suchen“

Und langfristig, hätten Sie da ein Wunschprojekt?

Ich möchte vor allem den Dialog mit den Schulen suchen. In diesem Jahr haben wir zum Beispiel die Grundschule Altwarmbüchen und die IGS Burgwedel mit Laptops, Druckern und Headsets unterstützt. Ich stelle mir aber mittel- bis langfristig wieder ein Projekt wie „Fit for Job“ vor, das Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl unterstützt.

Wir haben viel über Projekte geredet, aber wie funktioniert das ganz konkret mit dem Spenden?

Wir schauen immer wieder, wo wir unterstützen können. Wir haben zum Beispiel in Kooperation mit dem Lions Club Koblenz Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Ahrweiler gesammelt. Das Geld leiten wir eins zu eins durch. Vor Ort können die Menschen dann am besten entscheiden, wie und an wen es verteilt werden soll. Und unsere Leos, also unsere Jugendorganisation, waren auch vor Ort und haben geholfen. Mit den gesammelten Spenden unterstützen wir jeweils zu einem Drittel internationale, nationale und regionale Projekte. Bei den regionalen liegt unser Schwerpunkt natürlich in Isernhagen und Burgwedel.

