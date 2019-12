Isernhagen/Burgwedel/Isernhagen-Süd

Zu einem festlichen Adventskonzert lädt der Projektchor der Musikschule Isernhagen/ Burgwedel für Sonntag, 8. Dezember, ein. Die Sänger unter der Leitung von Jan Behnken werden ab 17 Uhr in der St.-Philippus-Kirche in Isernhagen-Süd auftreten. Auf dem Programm stehen Auszüge von Werken von Johannes Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Begleitet wird der Chor vom Orchester Opus 7 und den Solisten Cornelia Samuelis (Sopran), Mine Yücel (Sopran), Granit Musliu (Tenor), Matias Koch (Bass) und Shizuka Saito-Baak (Klarinette). Bei klassischen Weihnachtsliedern dürfen die Besucher mitsingen. Karten sind zum Preis von 18 Euro im Vorverkauf bei der Papeterie Papermoon in Isernhagen-Süd und in der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel erhältlich. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Von Sandra Köhler