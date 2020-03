Altwarmbüchen/Großburgwedel

„Pkw in Leitplanke eingeschlossen“: Mit diesem ungewöhnlichen Einsatzstichwort ist die Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen am frühen Mittwochmorgen zu einem Einsatz auf die Autobahn gerufen worden.

Audi landet zwischen den Leitplanken der A7

Ein in Dänemark zugelassener Audi mit zwei Insassen war gegen 5 Uhr auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süden aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen – und zwar genau an der Stelle, wo Leitplanken die Fahrstreifen der A7 vom Abfahrtsbereich zur Anschlussstelle Altwarmbüchen/ Kirchhorst und zur A37 abteilen. Der Wagen hob am Beginn der Leitplanke ab und landete genau zwischen den Barrieren. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Insassen leicht. Sie konnten das Auto aber nicht verlassen. Es klemmte zwischen den Leitplanken fest, die die Türen blockierten.

Bei der ersten Meldung über den Verkehrsunfall wurde der Einsatzort falsch angegeben. Dies kommt im Bereich des Autobahnkreuzes Kirchhorst häufiger vor. Umgehend alarmierte die Regionsleitstelle auf Hinweis des Altwarmbüchener Einsatzleiters André Simon die zuständige Feuerwehr Großburgwedel, die nach ihrem Eintreffen an der Einsatzstelle aber nicht mehr tätig werden musste. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Altwarmbüchen schnitten bereits die Leitplanke zur Hauptfahrbahn auf, damit sie die Tür auf der Fahrerseite öffnen konnten.

Einsatz gegen 6 Uhr beendet

Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des Fahrers und seiner Beifahrerin. Sicherheitshalber kamen die beiden Leichtverletzten ins Krankenhaus.

Für die Rettungsarbeiten mussten die rechte Spur der Hauptfahrbahn der A7 in Richtung Süden sowie die linke Spur der Parallelfahrbahn gesperrt werden. Gegen 6 Uhr war der Einsatz für die Ortsfeuerwehr Altwarmbüchen beendet.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter