Isernhagen F.B

Schon seit vielen Jahren ist die Instrumentenstreichelwiese ein fester Bestandteil im Terminkalender der Musikschule Isernhagen & Burgwedel. Dabei können interessierte Kinder und Eltern die Vielfalt der Instrumente der Musikschule erleben und alle Instrumente auch selbst einmal ausprobieren. Normalerweise – denn in diesem Jahr ist das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

Musiklehrer stellen in Videos ihre Instrumente vor

Die Verantwortlichen haben jedoch ein Alternativangebot geschaffen: Die Musikschule bietet eine Onlinestreichelwiese an. Die Instrumentallehrer haben informative und unterhaltsame Videos über und mit den Instrumenten gedreht und ins Internet gestellt. Akkordeon, Blockflöte, Gitarre, Horn, Keyboard, Klarinette, Klavier, Oboe, Querflöte, Saxofon, Schlagzeug, Trompete, Violine und Violoncello spielen in den Filmen die Hauptrollen. Zu finden sind sie auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule-isernhagen-burgwedel.de.

Das neue Schuljahr der Musikschule Isernhagen & Burgwedel beginnt im September, sodass Interessierte ihre Kinder jetzt anmelden sollten. Für alle Altersstufen ab einem Jahr gibt es Angebote. „Kinder bis sechs Jahre besuchen am besten einen der zahlreichen Elementarkurse. Danach kann es dann mit dem Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen losgehen“, rät Musikschulleiter Andreas Fingberg-Strothmann.

Angebote gibt es schon für Einjährige

Im Einzelnen gibt es im Elementarbereich die Eltern-Kind-Gruppen für Kinder von ein bis zwei Jahre sowie zwei bis drei Jahren, jeweils mit einer Begleitperson. Das Rhythmik- Angebot richtet sich an dreijährige Kinder, die musikalische Früherziehung ist für Kinder ab vier Jahre geeignet. Daran schließt sich die musikalische Grundausbildung für Fünf- bis Sechsjährige an.

Außerdem ist die Musikschule auch in verschiedenen Kindertagesstätten in Isernhagen und Burgwedel vertreten. Angebote gibt es in der Kita Kleinburgwedel, in der AWO-Kita, in der Kita Die Arche und in der Kita St. Margarete (alle in Altwarmbüchen) sowie in der Kita Kunterbunt in Isernhagen N.B.

Musikschule nimmt jetzt Anmeldungen entgegen

Neben den Elementarkursen beginnen ab 1. September auch wieder neue Gruppen für Instrumental- und Vokalunterricht. Bei Interesse am Erlernen von Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Eufonium, Posaune, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klavier, Jazzpiano, Keyboard, Akkordeon, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Drumset, Malletts, Percussion und Popgesang sollte jetzt ebenfalls eine Voranmeldung erfolgen.

Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen sind montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr im Büro der Musikschule auf dem Isernhagenhof, Hauptstraße 68 in F.B., erhältlich. Interessierte können sie auch per E-Mail an musikschuleIsernhagenBurgwedel@t-online.de und unter Telefon (05139) 4088 anfordern.

Von Frank Walter