Isernhagen F.B./Großburgwedel

Hunderte bunter Fähnchen ziehen seit einigen Tagen neugierige Blicke auf sich. Auf einer Wiese an der K 113 zwischen Isernhagen F.B. und Großburgwedel stecken die roten und gelben Fahnen in der Erde – und bilden ein Farbenmeer auf der sonst grünen Fläche. Auch in den sozialen Medien fragen sich die Menschen nun, was hinter der farbenfrohen Installation im Freien steckt.

Fähnchen markieren Jakobs-Greiskraut

„Mit den Fähnchen haben wir auf der Weide Jakobs-Greiskraut-Pflanzen markiert“, löst Stallbetreiberin Nora Sylla, der das Areal gehört, das Rätsel auf. Der Grund: Greiskraut auch Jakobskreuzkraut genannt, ist für Ross und Rind giftig. Als sie zuletzt mit einigen Helfern auf der Suche nach der giftigen Pflanze war, hätten sie weit mehr gefunden, als sie an dem Tag herausziehen konnten. Diese Stellen markierten sie dann mit den kleinen Fähnchen.

Die 46-Jährige betreibt unweit am Kraunskamp in Großburgwedel einen Pensionsstall. Sylla kämpft mithilfe zahlreicher Einsteller gegen das giftige, gelb blühende Kraut, das sich aktuell vermehrt und auch auf ihrer Weide ausbreitet. Abhilfe schaffen ihrer Meinung nach nur radikale Methoden. „Man darf das Kreuzkraut nicht nur abmähen, sondern muss es wie Giersch mit der Wurzel rausreißen“. Dieser Weg sei anstrengend, aber die Mühe wert.

Kraut schädigt Leberzellen bei Pferden und Wiederkäuern

Das Problem mit der Pflanze: Sie enthält Pyrrolizidinalkaloide, auf die Pferde und Wiederkäuer, vor allem Rinder, toxisch reagieren, so Sylla. Über den Zeitraum der Aufnahme des Krautes sammelt sich der Giftstoff in der Leber an, was zur Schädigung der Leberzellen führen kann. Eigentlich mieden die Tiere das Kreuzkraut aufgrund seines bitteren Geschmacks, sagt sie. Wenn jedoch die Weideflächen abgegrast seien, könne es passieren, dass die Pferde aus Hunger an der Pflanze knabberten.

Eine weitere Gefahrenquelle ist das Futter, also etwa Heu oder Grassilage. „Die größte Gefahr für Pferde liegt darin, dass das Jakobskreuzkraut, wenn es im trockenen Zustand im Heu vorhanden ist, nicht mehr bitter, aber immer noch giftig ist“, sagt Sylla. Da es sich über Pollenflug ausbreitet, gelangen die Samen der Pflanze überall auf das Grünland, dessen Gras später als Nahrung für die Pferde dient. Auch im getrockneten Zustand verliert die Pflanze über mehrere Monate hinweg ihre giftige Wirkung nicht.

Bis sie alles Kraut samt Wurzel herausgerissen habe, werde die bunte Wimpelschar auf der Wiese bleiben, sagt Sylla.

Von Katerina Jarolim-Vormeier