Isernhagen H.B

Nils Dardat hält das Stäbchen in der einen, den Spatel in der anderen Hand und gestikuliert damit in der Luft, als würde er einem imaginären Corona-Verdachtsfall eine Speichelprobe entnehmen. „Münder sind ganz unterschiedlich. Bei manchen könnte man das Stäbchen werfen und würde direkt treffen“, sagt er. Bei anderen wiederum sei die Zunge so weit oben, dass man sich mit dem Spatel den Weg zum Rachen erst bahnen müsse. Dardat erklärt, wie man das Stäbchen richtig auspackt, einführt – ohne die Zunge zu berühren, am Gaumenzäpfchen vorbei – und anschließend lagert.

Dardat ist DRK-Bereitschaftsleiter und Arzt in Lehrte. Nun war er in Isernhagen H.B. zu Gast, um die Sanitäter der DRK-Bereitschaft Wedemark-Burgwedel-Isernhagen zu schulen. Denn rund die Hälfte der 40 Ehrenamtlichen ist neben anderen Sanitätern regelmäßig bei Corona-Tests in der Region im Einsatz – im Drive-In-Testzentrum in Ronnenberg-Empelde oder in mobilen Teams, die die Menschen zu Hause aufsuchen. Bislang haben Ärzte die Tests vorgenommen und die Sanitäter nur assistiert, nach der Einweisung dürfen sie die Abstriche nun selbst vornehmen.

Anzeige

Viele engagieren sich fast täglich

Der Isernhagener Bereitschaftsleiter Heiko Wölfel ist stolz auf den Einsatz seiner Truppe. „Viele Kollegen engagieren sich seit Wochen fast täglich nach der Arbeit“, sagt er. „Die muss man auch gar nicht groß motivieren.“ Seine Aufgabe sei es vielmehr, das richtige Umfeld zu schaffen, damit der ehrenamtliche Einsatz den Helfern keine Probleme bereite. „Wir unterstützen sie dabei, Regelungen mit den Arbeitgebern zu finden, und sorgen auch dafür, dass die Belastung nicht zu groß wird“, sagt Wölfel.

Weitere HAZ+ Artikel

„Die Kollegen muss man nicht groß motivieren“: Bereitschaftsleiter Heiko Wölfel. Quelle: Johanna Stein

Dass diese Unterstützung auf organisatorischer Seite funktioniert, kann Louisa Gehrke bestätigen. „Es wird wirklich geschaut, dass wir uns nicht überarbeiten“, sagt die 22-Jährige. Daher komme ihr die ehrenamtliche Arbeit auch gar nicht anstrengend vor. Bis zum Start des Sommersemesters war die Studentin aus der Wedemark viermal die Woche im Einsatz, seit Semesterstart meist zweimal die Woche. „Es macht Spaß, mit den anderen zusammenzuarbeiten“, sagt sie. „Ich fahre immer mit Freude zu den Einsätzen.“ Negative Erfahrungen habe sie bislang nicht gemacht.

„Von sehr dankbar bis aggressiv“

Das sieht bei Harald Arndt anders aus. Der Sanitäter aus Kleinburgwedel berichtet, er sei auch schon mal von Nachbarn angepöbelt und nicht ins Haus gelassen worden, als er jemanden für einen Corona-Test besuchen wollte. „Aber man erlebt auch schöne Sachen: Einmal hat uns jemand eine Packung Mon Chéri geschenkt“, erzählt er. Und Bereitschaftsleiter Wölfel ergänzt: „Wir erleben die Menschen in einer Extremsituation. Da ist von sehr dankbar bis aggressiv alles dabei.“

Wurde von Nachbarn angepöbelt worden: Sanitäter Harald Arndt. Quelle: Johanna Stein

Einige Sanitäter können keine Corona-Dienste übernehmen, weil sie Risikopatienten in der Familie haben oder als Senioren selbst schon zur Risikogruppe gehören. „Die wollen wir natürlich auch wieder mit einbinden“, sagt Wölfel. Und so bietet die Bereitschaft nach längerer Corona-Pause nun wieder jeden Mittwoch einen Ausbildungsabend an, um bestimmte Aspekte der Sanitäterarbeit zu vertiefen. An diesem Abend etwa zeigen die Kollegen aus Lehrte nicht nur, wie man Abstriche vornimmt, sondern stellen auch gleich noch ihr Fahrzeug der sogenannten Medizinischen Task Force vor.

Die DRK-Bereitschaft kann mittwochs wieder Ausbildungsabende vornehmen, bei denen etwa Abstriche geübt und besondere Fahrzeuge vorgestellt werden. Quelle: Johanna Stein

Dienste bei Großveranstaltungen fallen weg

Dass die DRK-Bereitschaft die Corona-Dienste überhaupt stemmen kann, ist kurioserweise auch coronabedingt. „Normalerweise wäre jetzt die Hochzeit der Sanitätsdienste, und wir hätten an jedem Wochenende Reitturniere, Marathons oder andere Veranstaltungen gehabt“, sagt Wölfel. „Dann hätte man priorisieren müssen.“ Doch durch die Pandemie fallen eben diese Veranstaltungen ja aus. „Man kann fast sagen: Das kommt uns zugute“, sagt Wölfel.

Von Johanna Stein