Isernhagen

Die Finanzierung der Lebensberatungsstelle ist für die nächsten fünf Jahre gesichert. Die Bürgermeister von Burgwedel und Isernhagen, die erste Gemeinderätin der Wedemark und die Vorsitzende der Lebensberatungsstelle unterzeichneten im Rathaus in Isernhagen einen bis Ende 2025 laufenden Vertrag. Darin enthalten sind höhere Zuschüsse als bisher. Pro Kommune und Jahr bekommt die Beratunsstelle künftig 5000 Euro mehr. Burgwedel und Wedemark bezahlen 65.000 Euro jährlich, Isernhagen 70.000 Euro. Isernhagen zahlt wegen des Standortvorteils etwas mehr als die anderen Kommunen. Die Lebensberatungsstelle hat ihren Sitz in Isernhagen F.B..

Nachfrage gestiegen

Bei der Vertragsunterzeichnung betonten die Vertreter der Kommunen die Wichtigkeit der Lebensberatungsstelle und bedankten sich bei der Vorsitzenden Anja Moch und bei Geschäftsführerin Ingun Kiklas-Volkmann für ihre Arbeit. Axel Düker, Bürgermeister von Burgwedel, sagte: „Ideal wäre, wir bräuchten die Angebote nicht. Aber wir brauchen sie.“ Die erste Gemeinderätin der Wedemark Susanne Schönemeier sagte, dass die Nachfrage nach den Angeboten in den letzten Jahren gestiegen sei. „Es ist wichtig, dass wir dafür Planungssicherheit für fünf Jahre geschaffen haben.“

Anzeige

Beratungen bei Krisen jeglicher Art

Die Lebensberatungsstelle gibt es bereits seit 1975. Sie bietet in den drei Kommunen Beratung bei Krisen jeglicher Art an, zum Beispiel in Erziehungsfragen, bei familiären Problemen, Beziehungsproblemen oder Problemen rund um Schwangerschaften.

Der Isernhagener Bürgermeister Arpad Bogya betonte, dass das Aufgabenportfolio der Stelle über die Jahre enorm gewachsen und damit auch der Geldbedarf gestiegen sei. Deswegen sei die Erhöhung der Zuschüsse gerechtfertigt. In den drei Kommunen bestehe ein Grundkonsens darüber, wie wichtig die Lebensberatungsstelle auch über die jetzt vertraglich festgelegten fünf Jahre hinaus sein werde. Besondere Anerkennung sprachen die drei Kommunen dafür aus, dass die Beratungsstelle ihr Angebot auch in der Corona-Krise aufrechterhalten konnte.

Komplexere Probleme wegen Corona

Von dem besonderen Jahr unter Corona-Bedingungen berichtete die Geschäftsführerin der Beratungsstelle Ingun Kiklas-Volkmann. Seit Beginn der Pandemie habe größtenteils auf Beratungsgespräche per Telefon oder Videochat umsteigen müssen, um sowohl das Personal als auch die beratenen Personen zu schützen.

Außerdem seien neue, komplexere Probleme aufgekommen. „Zum Beispiel mussten wir durch die Kontaktbeschränkungen teilweise neue Regelungen für Kinder von getrennt lebenden Eltern finden, wann sie bei welchem Elternteil sein können“, sagte Kiklas-Volkmann.

Sie betonte, dass man bisher nicht abschätzen könne, welche Folgen die Corona-Krise in den nächsten Jahren noch haben werde, wie sehr die Erfahrungen und Ängste die Menschen und insbesondere Kinder auf lange Sicht belasten würden. „Das müssen wir im Auge behalten.“ Gleichzeitig hätten die Erfahrungen auch positive Auswirkungen auf die Arbeit der Beratungsstelle.

Durch den Umstieg auf telefonische Beratung habe man die Flexibilität gesteigert, sagte Kiklas-Volkmann. „Dadurch ist der Zugang zu unserem Angebot niedrigschwelliger geworden, zum Beispiel für Menschen, die nicht so mobil sind.“ Auch nach der Pandemie soll die telefonische Beratung weitergeführt werden.

Von Yannick von Eisenhart Rothe