Altwarmbüchen

Geld weg, Strom weg – was nun? Wer in eine finanzielle Notlage gerät und nicht weiß, wie es weitergehen soll, der kann sich jetzt an die soziale Schuldnerberatung der Caritas in Altwarmbüchen wenden und beraten lassen. Seit einigen Jahren bietet der Caritasverband für Hilfesuchende aus Burgwedel, der Wedemark und Isernhagen Beratungen an, bislang jedoch lediglich in Großburgwedel. Da Burgwedel für Menschen aus Isernhagen oftmals nur schwer zu erreichen ist, soll jetzt eine Kooperation mit der Gemeinde Isernhagen Abhilfe geschaffen.

Schuldnerberatung gibt es nun auch in Altwarmbüchen

Jeden Donnerstag bietet die Caritas nun auch in Isernhagen Gespräche zu festen Terminen an. Johannes Fröstl berät ab Donnerstag, 12. November, ab 13 Uhr in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der Riehe 32. „Gerade jetzt in Zeiten, wo immer mehr Menschen sich Sorgen machen um ihre Existenz und sich fragen, wie es weitergeht, möchten wir Hilfe anbieten“, sagt Fröstl.

Menschen geraten laut Fröstl oftmals schneller in eine finanzielle Notlage, als sie denken – und es könne jeden treffen. Wie geht es dann weiter? Wenn die Geldforderungen unerfüllbar sind und der Betroffene weder aus noch ein weiß, begleitet der Caritasverband die Menschen auf ihrem Weg raus aus dieser Situation.

Eine ungünstige Häufung von Zufällen wie etwa Jobverlust, Scheidung, eine zu schnelle Unterschrift, unübersichtliche Ratenkäufe, Mietrückstände, offene Stromrechnungen, gebrochene Versprechen – die Ursachen für einen Schuldenberg sind nach Angaben von Fröstl vielfältig. Die wichtigen Fragen dabei seien: Wie werde ich die Schulden wieder los? Und wie vermeide ich weitere Schulden in der Zukunft? Das arbeitet der Schuldnerberater gemeinsam mit den Hilfesuchenden Schritt für Schritt auf. In einem Erstgespräch stellt er fest, welche Unterlagen benötigt werden und welche Möglichkeiten es gibt.

Caritas bittet um telefonische Anmeldung

Wegen der Schutzbestimmungen und Corona-Auflagen müssen sich Hilfesuchende derzeit telefonisch anmelden. Johannes Fröstl ist montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 14 Uhr unter Telefon (0 51 39) 80 57 90 erreichbar. Förstl bittet darum, bei den vereinbarten Terminen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Alle Informationen rund um die Schuldnerberatungsstelle für Burgwedel, Isernhagen und Wedemark finden Interessierte auch im Internet auf www.caritas-hannover.de unter der Rubrik „Hilfe und Beratung“.

Von Katerina Jarolim-Vormeier