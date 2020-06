Altwarmbüchen

Langjährige Weggefährten hatten sich schon darauf gefreut, am Montag, 22. Juni, mit Hans-Joachim Michael dessen 100. Geburtstag zu feiern. Doch die Sorge vor dem Coronavirus macht das unmöglich. So blickt der Jubilar, der vielen Isernhagenern als langjähriger Schulleiter ein Begriff ist, nun in kleinster Runde im Seniorenheim in Bissendorf auf ein erfülltes Leben zurück. Alle Gratulanten aber denken voller Freude und Hochachtung an die vielen Jahre zurück, die sie mit ihm zusammengeschweißt haben. Und möchten Hans-Joachim Michael nun wenigstens über die Zeitung gratulieren.

76 Kinder werden gemeinsam unterrichtet

Seine erste Stelle als Lehrer trat Hans-Joachim Michael in der Volksschule in Isernhagen N.B. an. Heute fast unvorstellbar, führte er dort einmal eine Klasse mit 76 Kindern. Nach 16 Jahren übernahm Michael dann die Leitung der Volksschule Altwarmbüchen. Zunächst legte er die Strecke aus N.B. sechs Tage die Woche mit dem Fahrrad zurück. Eine große Erleichterung war es, als seine Frau und er die Dienstwohnung in der heutigen Polizeistation beziehen konnten.

Um mit dem Einwohnerzuwachs Schritt halten zu können, wurden viele Erweiterungen an der Bernhard-Rehkopf-Straße nötig, so dass sich die kleine Dorfschule unter Michael zu einem großen Schulzentrum mit Turnhalle und Schwimmbad entwickelte. Aus der Volksschule wurde eine Mittelpunktschule, daraus ab 1975 Grund- und Hauptschule mit Vorklassen und einem freiwilligen zehnten Schuljahr. Mit dem Umzug der Hauptschule an den Helleweg 1980 reduzierte sich die Schule an der Bernhard-Rehkopf-Straße zur Grund- mit Vorschule und Orientierungsstufe. Bis zu Michaels Pensionierung 1982 bestand das Kollegium zeitweise aus rund 40 Lehrern und weit über 800 Schülern.

Der Komplex der Grundschule Altwarmbüchen an der Bernhard-Rehkopf-Straße wurde unter Hans-Joachim Michaels Leitung stetig erweitert. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Weggefährten loben sein Augenmaß und seine Gradlinigkeit

Michael begegnete laut seiner damaligen Weggefährten allen Änderungen mit Organisationstalent, Fleiß, Einsatz und absoluter Korrektheit und Gradlinigkeit. Er habe stets das richtige Maß gefunden, Freiheiten einzuräumen, aber auch nötige Grenzen aufzuzeigen. Er habe Schüler, Lehrer und Elternschaft „seiner Schule“ zusammengeführt und -gehalten – auch mit Theateraufführungen, Schulbällen und Faschingsumzügen.

Das damalige Kollegium schwärmt immer noch von Aktionen wie der Radtour nach Thönse, wohin das Ehepaar Michael 1979 umgezogen war. In Thönse schlossen sie sich der Wandergruppe an, die den Jubilar später sogar zum Ehrenvorsitzenden ernannte. Michael spielte Tischtennis und mit anderen Lehrern viele Jahre lang Volleyball.

Hervorragendes Gedächtnis auch im hohen Alter

Regelmäßige Besucher in Bissendorf – so Irmhild Schack, seinerzeit Nachfolgerin im Rektorenamt, und Winfried Seeger, erster Kollege und später Rektor der Hauptschule – berichten von Michaels auch heute noch hervorragendem Gedächtnis. Seine Aufzeichnungen zur Geschichte Isernhagens sind im Gemeindearchiv gesichert. Er kenne die Geschichte alter Altwarmbüchener Familien und verfolge interessiert den Werdegang ehemaliger Schüler.

Dass Michaels Blick schon immer weit reichte, bestätigt auch Winfried Seeger: „Seine Fähigkeiten als Schulleiter zeichneten sich auch dadurch aus, dass er jeder und jedem stets mit Rat und Tat zur Seite stand.“ Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag!

Von Frank Walter