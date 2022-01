Altwarmbüchen

Ab Freitag kann man sich in Isernhagen sogar beim Shopping impfen lassen: Den Piks gegen Corona gibt es dann auch im A2-Center, selbstverständlich ohne Termin. „Wir machen das mitten in der Mall“, sagt Center-Manager Christian Krause. Zwischen dem O2-Shop, Real-Markt und der Bäckerei Schäfer ist das Impfzentrum zentral aufgebaut. Zwei Kabinen gibt es, dazu einen großzügigen Ruhebereich. Geimpft wird mit den Stoffen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen für Interessierte ab zwölf Jahren.

Geimpft wird freitags und sonnabends. Das sind laut Krause die besucherstärksten Tage im Einkaufszentrum, aktuell kämen am Wochenende bis zu 20.000 Personen. Er setzt dabei auch auf das große Einzugsgebiet des Centers. Laut Krause kommen Besucherinnen und Besucher sogar aus Hildesheim, Peine und der Wedemark ins zentral gelegene Einkaufszentrum an der Opelstraße direkt neben der Autobahn 2.

„Man braucht keinen extra Gang zu machen“

Auch wenn es bereits ein breites Impfangebot von DRK zum Feierabendimpfen und Region in der Heinrich-Heller-Schule in Isernhagen gibt, hofft der Center-Manager, noch einmal mehr Menschen fürs Impfen gewinnen zu können. Der große Vorteil für Krause: „Man braucht keinen extra Gang machen, sondern sagt: Ich gehe einkaufen und nehme die Impfung mit.“ Das sei quasi ein Impfen to go.

Ruhebereich und Impfkabinen: So sieht das Impfzentrum in der Shopping-Mall aus. Quelle: Alina Stillahn

Während das A2-Center die Fläche zur Verfügung stellt, kümmern sich die Zwillingsbrüder Nick und Levi Kolbe um den Betrieb des Impfzentrums. Sie sind in Hannover keine Unbekannten: Die Brüder haben auch das Impfzentrum am Landtag im Bett-Outlet auf die Beine gestellt. Das bot als erstes Öffnungszeiten bis in den späten Abend hinein an. Ganz so lange können sich die Besucherinnen und Besucher des A2-Centers aber nicht den Piks abholen. Den Piks gibt es bis 19 Uhr. Betreut werden die Impfwilligen von einem sechs- bis siebenköpfigen Team.

600 bis 700 Impfungen maximal könnten sie täglich anbieten, sagt Levi Kolbe, und das soll schnell gehen. Da nur ihrer Erfahrung nach nur 30 bis 40 Prozent die notwendigen Unterlagen mitbrächten, können die bereits beim Warten ausgefüllt werden. Nach dem Piks könne man die empfohlene Ruhezeit auch im A2-Center verbringen. „Wenn irgendwas sein sollte, sind unsere Ärzte direkt vor Ort.“

In diesem Häuschen können sich Besucherinnen und Besucher im A2-Center den Piks abholen. Quelle: Alina Stillahn

Sport hat die Organisatoren zusammengebracht

Schon länger hätten sie mit der Idee eines Impfangebots im Einkaufszentrum gespielt, sagt Manager Krause. Doch zusammengekommen seien sie schließlich über den Sport. Sie seien alle Sponsoren der Handball-Bundesligisten Recken aus Burgdorf und konnten den Verein auch als Unterstützer für die Impfaktion gewinnen: Spieler Jonathan Edvardsson ist erst in dieser Saison zum Team gestoßen und findet, dass derzeit die Gesundheit der Menschen am wichtigsten sei. Eine zentrale Rolle spiele dabei die Impfung.

Die wollen die Initiatoren des Zentrums im A2-Center nun regelmäßig anbieten. Für das erste Wochenende rechnet Krause allerdings noch nicht mit einem großen Andrang. „Wir werden sehen, wie das anläuft“, sagt er.

Das neue Impfzentrum im A2-Center hat freitags von 12 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Alina Stillahn