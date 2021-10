Isernhagen K.B

Nach der Corona-Zwangspause bietet die St.-Marien-Kirchengemeinde in Isernhagen K.B. inzwischen wieder ein buntes Programm für Kinder an. Offenbar hat sich das aber noch nicht ausreichend herumgesprochen – also macht Diakonin Anika Schneider gern noch einmal Werbung dafür.

Kids Club für Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren

Alle zwei Wochen trifft sich mittwochs von 16 bis 17 Uhr der Kids Club im Gemeindehaus am Martin-Luther-Weg. Sieben- bis Elfjährige können dort basteln, Zeit miteinander verbringen und christliche Themen anhand von Geschichten kennenlernen. Zum Ende des Jahres geht es jetzt um St. Martin, den Advent und Weihnachten. Der nächste Termin ist am 13. Oktober. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Einmal im Monat öffnet die Kinderkirche rund um St. Marien

Für Kinder ab vier Jahren gibt es einmal im Monat sonnabends von 10 bis 12 Uhr die Kinderkirche kreativ. Rund um die St. Marienkirche, Dorfstraße 71, gibt es dann viel zu erleben – Geschichten sind zu hören, es wird gemeinsam gesungen und gebastelt. Dabei lernen die Teilnehmer spielerisch Kirche und Rituale kennen. Der nächste Termin ist am 9. Oktober. Eine Anmeldung braucht es nicht.

Im November und Dezember gibt es zudem wieder Proben für ein Musical. Sabine Herzig und Anika Schneider planen dieses an mehreren Tagen. Start ist am Freitag, 19. November, um 15.30 Uhr. Aufgeführt wird es am 5. Dezember um 11 Uhr im Familiengottesdienst in der Kirche. Die Anmeldung ist möglich unter www.stmarien-isernhagen.de/Weihnachstmusical.html.

Von Carina Bahl