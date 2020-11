Isernhagen K.B

Autofahrer aufgepasst: Auf der Ortsdurchfahrt in Isernhagen K.B. wird es nächste Woche eng. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, sind Tiefbauarbeiten an der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 1 geplant. Diese sollen von Mittwoch, 11. November, bis Freitag, 13. November, erfolgen. Während der Bauarbeiten ist am Donnerstag, 12. November, eine halbseitige Sperrung der Ortsdurchfahrt in Richtung Isernhagen F.B. und Großburgwedel nötig. Eine Ampel wird dann den Verkehr regeln.

Von Carina Bahl