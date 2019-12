Isernhagen

Verdiente Ehrung für eine Frau, die sich wie wenige andere in Kirchhorst und darüber hinaus eingesetzt hat und auch weiter einsetzt: Der Bundespräsident hat Renate Vogelgesang in Anerkennung ihrer besonderen Verdienste um das Allgemeinwohl das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Dieses erhielt die 62-Jährige am Freitagvormittag bei einer Feierstunde im Haus der Region in Hannover. Daran nahmen neben der stellvertretenden Regionspräsidentin Michaela Michalowitz und Isernhagens Bürgermeister Arpad Bogya auch Vogelgesangs Familie und viele Weggefährten teil.

Lange Liste an Ehrungen

Die Ehrennadel der Gemeinde Isernhagen in Bronze, Silber und Gold, die Ehrennadel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes und zuletzt die Ernennung zum Ehrenratsmitglied in Isernhagen: Die Liste der Anerkennungen für Vogelgesangs Engagement ist lang. Mit dem Bundesverdienstkreuz ist nun eine ganz besondere Würdigung für die 62-Jährige hinzugekommen.

„Ich wüsste niemanden, der es aus unserem Rat in den vergangenen Jahren mehr verdient hätte“, lobte Bogya die Christdemokratin. Ihre menschliche Art im politischen Tagesgeschäft habe er stets sehr geschätzt. Vogelgesang habe in Auseinandersetzungen immer Toleranz für den Gegenüber gezeigt, stets die Gespräche mit den anderen Fraktionen und der Verwaltung gesucht.

Voller Einsatz für Politik, Verein und Soziales

27 Jahre lang hatte sich Vogelgesang ehrenamtlich in der Kommunalpolitik eingebracht, engagiert sich zudem seit 21 Jahren in sozialen Bereichen – und all das neben der Arbeit, die die Allgemeinmedizinerin in ihrer Praxis in Kirchhorst leistet. Von 1991 bis zu ihrem Abschied aus der Politik 2018 war sie Mitglied im Ortsrat Kirchhorst. Von 1996 bis 2016 nahm sie als Ortsbürgermeisterin entscheidenden Einfluss auf die Weiterentwicklung der Ortschaft. Im Rat der Gemeinde engagierte sie sich von 1996 bis 2018, leitete dabei jahrelang die CDU-Fraktion und war von 2009 bis 2016 stellvertretende Bürgermeisterin.

In der Politik setzte sich Vogelgesang maßgeblich für soziale Belange sowie für die Förderung von Kindern und Jugendlichen ein. Ihre soziale Ader bestimmte aber auch ihr Wirken jenseits der Politik: So war sie 1998 Mitbegründerin der Bürgerstiftung Isernhagen, der sie auch heute noch angehört. Ihr besonderer Einsatz galt dem Trägerverein der Lebensberatung für Burgwedel, Isernhagen und die Wedemark. 2002 wurde sie zur Vereinsvorsitzenden gewählt – ein Amt, das sie erst 2018 in andere Hände gab.

Als Ehrenvorsitzende zur Vorsitzenden gewählt

Vollen Einsatz zeigt Vogelgesang auch für den Reit- und Voltigierverein Kirchhorst – Stadtgut Stelle, dem sie seit 1971 angehört. 2017 schied sie zwar als Vereinsvorsitzende aus und wurde sogar schon zur Ehrenvorsitzenden ernannt – um dann noch im selben Jahr doch wieder in die Verantwortung zu treten, als dies nötig wurde.

Vogelgesang freute sich am Freitag sichtlich über die Anerkennung ihre Engagements: „Das ist eine besondere Ehre, die mich sehr stolz macht.“ Möglich geworden sei ihr Engagement aber nur, weil sie stets ein tolles Team um sich und die volle Unterstützung ihrer Familie gehabt habe. Dennoch sei sie sehr überrascht gewesen, als sie vor einigen Wochen den Brief zur Verleihung aus der Staatskanzlei erhalten hatte, verriet die 62-Jährige.

Von Frank Walter